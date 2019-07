Nicolae Stanciu a ajuns la Praga si urmeaza sa semneze! Cehii il critica deja: "Iubeste mai mult banii decat fotbalul!" 

Nicolae Stanciu semneaza cu Slavia Praga, rivala Spartei!

Nicolae Stanciu s-a despartit de Al Ahli si urmeaza sa semneze cu Slavia Praga. Fostul jucator de la FCSB a aterizat la Praga in aceasta dimineata, urmeaza sa faca vizita medicala si sa semneze contractul cu campioana Cehiei. La Slavia va fi coleg cu Alex Baluta, jucatorul cumparat de cehi de la Craiova.



Cehii l-au criticat: Iubeste mai mult banii si nu o sa ajunga nicaieri!

Nicolae Stanciu a semnat cu arabii de la Al Ahli dupa ce impresionase in tricoul Spartei Praga. Acum revine dupa 6 luni in care nu a avut realizari notabile la arabi si de unde a fugit pentru ca nu a fost platit. "Stanciu iubeste mai mult banii decat fotbalul si nu o sa ajunga nicaieri! Fotbalul e joc de echipa, depinde de chimia dintre jucatori sa ai rezultate. Mi-e teama venirea lui Stanciu la Slavia nu va ajuta echipa sa progreseze. Clubul tinteste performanta in Europa, nu doar in Cehia. Dar nu inteleg de ce l-au ales tocmai pe el. Daca era un jucator bun in toate aspectele nu pleca in lumea araba", a spus fostul antrenor al Slaviei, Ivan Kopecky.

26 de ani are Nicolae Stanciu

3.5 milioane euro este cota lui Stanciu pe transfermarkt.de