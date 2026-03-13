Schimbare de ultim moment! Unde se joacă „Finalissima” - meciul dintre Spania şi Argentina

Finalissima, care fusese iniţial programată pentru 27 martie la Doha, Qatar, între Argentina, câştigătoarea Copa America din 2024, şi Spania, campioana europeană în acelaşi an, urmează să aibă loc pe stadionul Bernabeu al echipei Real Madrid, potrivit AS.

Meciul a fost mutat din cauza situaţiei din Qatar, care este în continuare atacat de rachete de represalii iraniene. Se luau în considerare diverse locaţii alternative, precum Roma, Londra şi Milano. Prin urmare, echipa naţională a Spaniei va juca în cele din urmă pe teren propriu.

Ultimele detalii ale acestei schimbări de stadion sunt în curs de finalizare, în special în ceea ce priveşte măsurile de securitate, deoarece meciul este aşteptat să aibă loc pe 27 martie, în aceeaşi zi în care Marocul va înfrunta Ecuadorul pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, terenul lui Atlético. Această provocare logistică este una pe care Spania va fi dornică să o depăşească pentru a-şi demonstra pregătirea pentru Cupa Mondială din 2030, care va fi găzduită împreună cu Portugalia şi Maroc.

Stadionul Bernabeu a găzduit deja un meci mutat în ultimul moment când, în decembrie 2018, manşa secundă a finalei Copa Libertadores dintre Boca Juniors şi River Plate s-a jucat la Madrid, în urma incidentelor violente petrecute la Buenos Aires în timpul primei manşe, scrie news.ro.