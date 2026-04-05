Cine a urmărit cariera antrenorului Cosmin Olăroiu îndeaproape a trebuit să se obișnuiască, începând din mai 2025, cu o situație inedită: lipsa meciurilor săptămânale pentru Oli!

Un „maniac“ al fotbalului, fostul antrenor al FCSB-ului are o vorbă bună: „M-am lăsat de fotbal astăzi și m-am apucat de antrenorat de a doua zi“. Și, într-adevăr, CV-ul lui Oli cam asta demonstrează. Mai mult decât atât, el a muncit, aproape nonstop la nivel de cluburi, fiind prins, sezon de sezon, ba cu meciuri săptămânale, ba cu cantonamente.

Tocmai de aceea, faptul că, odată cu numirea sa în funcția de selecționer al Emiratelor, Oli a început să aibă și perioade lungi fără meciuri reprezintă o situație neobișnuită pentru el.

Olăroiu, tuns scurt și mai slab

Acum, în 2026, Olăroiu a trebuit să aștepte datele din calendarul FIFA pentru luna martie, astfel încât să aibă o acțiune cu echipa națională.

Inițial, reprezentativa arabă ar fi trebuit să joace două meciuri amicale, pe 26 și 31 martie, cu Armenia și cu Insulele Feroe, la Abu-Dhabi. Ulterior însă, Oli a anulat aceste partide din motivele explicate de Sport.ro aici.

Chiar dacă a preferat să nu mai joace amicalele interțări, sub bombardamentele din zonă, Olăroiu a programat, totuși, două meciuri de verificare, în cadrul cantonamentului din Abu-Dhabi. Aici, naționala Emiratelor a întâlnit Al-Wahda și divizionara secundă, Gulf United, în cadrul unor meciuri-școală.

Cu ocazia cantonamentului din Abu-Dhabi, Oli a apărut pe terenul de antrenament cu noul său look, tuns scurt, și cu kilograme în minus, după cum se poate vedea mai jos.