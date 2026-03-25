Cosmin Olăroiu (56 de ani) își vede de muncă și de viață, chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia săptămână deja. Fără vreun final concret în orizont, în viitorul apropiat.

În semn de respect pentru țara care i-a devenit a doua casă, Oli nu numai că a refuzat să părăsească orașul Dubai, dar chiar a devenit un factor de sprijin și încurajare pentru comunitatea locală. Mai întâi, a fost mesajul său puternic pentru oamenii din Emirate, apoi a venit gestul său superb, viralizat în mediul online.

Olăroiu a anulat ambele meciuri amicale din luna martie

În plin război, Olăroiu își vede atât de viața personală din Emirate, cât și de sarcinile sale, ca selecționer. În acest context, românul tocmai a început un stagiu de pregătire cu prima reprezentativă. Antrenamentele au loc, la Abu-Dhabi, și vor continua până pe 30 martie.

În cadrul acestui cantonament, naționala Emiratelor ar fi trebuit să joace și două meciuri de verificare: cu Armenia (26 martie) și cu Insulele Feroe (30 martie). Ambele jocuri au fost anulate însă, pe ultima sută de metri, la cererea expresă a lui Oli. Presa din Emirate a venit cu o explicație concretă pentru decizia luată de tehnicianul român.

„Cosmin a preferat să se concentreze strict pe antrenamente, fără ca jucătorii să se obosească și prin disputarea unor amicale. Selecționerul Emiratelor a considerat că, în această perioadă a sezonului, meciurile de verificare ar pune o presiune fizică inutilă pe jucătorii săi. De aceea, partidele cu Armenia și Insulele Feroe au fost scoase din program. Cosmin e de părere că jucătorii naționalei, toți oameni de bază la cluburile lor, au adunat deja multe partide, în acest sezon, și mai au de jucat multe meciuri până la finalul campaniei. De aceea, a căutat să-și scutească elevii și de povara fizică a unor amicale, în cantonamentul naționalei“, a scris jurnalistul Ahmed Abdel Hafeez.

În acest context, până la finalul stagiului de la Abu-Dhabi, Oli va lucra strict la antrenamente și la o evaluare mai bună a jucătorilor pe care i-a convocat, în premieră.

În următoarea perioadă, Cosmin Olăroiu are două mari provocări cu naționala Emiratelor: Gulf Cup (Jeddah, Arabia Saudită, 23 septembrie – 6 octombrie) și Cupa Asiei din 2027 ((7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).