Se pregătește oferta pentru Cosmin Olăroiu: "Multe milioane pe an!"

Așa cum Sport.ro a scris, Cosmin Olăroiu încasează un salariu colosal în Emirate, nu mai puțin de 6 milioane de dolari anual. Federația a decis să mizeze în continuare pe antrenorul român, chiar dacă nu a reușit să califice naționala la Cupa Mondială.

Chinezii scriu că Shandong Taishan se pregătește să îl oferteze pe Cosmin Olăroiu

În ciuda rezultatelor mai puțin bune din ultima perioadă, Olăroiu rămâne un nume atractiv pentru cluburile din Asia. Presa chineză susține că "Oli" este dorit înapoi în campionatul Chinei, iar Shandong Taishan, una dintre echipele care visează la titlu, ar pregăti o ofertă pentru român.

Shandong Taishan a început sezonul din China cu două victorii, însă în ultima rundă a suferit un eșec drastic contra lui Yunnan Yukun, echipa lui Andrei Burcă și Alex Ioniță, scor 0-4.

Eșecul drastic i-a determinat pe cei din conducere să pună la îndoială calitățile interimarului Peng Han (42 de ani) și să își îndrepte atenția către Cosmin Olăroiu, care a cucerit titlul cu Jiangsu Suning, în 2020.

"Anumite surse susțin că echipa din Taishan a pregătit o ofertă de multe milioane de yuani anual pentru a-l aduce pe Olăroiu", scriu chinezii.

Totuși, pare greu de crezut că Olăroiu va accepta o revenire în China, având în vedere situația financiară excelentă din Emirate, dar și problemele cu care se confruntă Shandong Taishan.

Shandong Taishan, printre multele echipe depunctate din China

Deși în primele etape a înregistrat două victorii și un eșec, Shandong Taishan se numără printre cele 9 cluburi din prima ligă a Chinei care au fost depunctate la startul acestui sezon, după o anchetă masivă privind trucările de meciuri și pariurile ilegale.

Astfel, Shandong Taishan abia a ajuns la zero puncte după primele 3 etape și ocupă locul 10. Lider este Chengdu Rongcheng, cu 7 puncte.