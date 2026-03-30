Se pregătește oferta pentru Cosmin Olăroiu: "Multe milioane pe an!"

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a rămas la cârma Emiratelor Arabe Unite, chiar dacă a ratat calificarea la Cupa Mondială din vară.

Așa cum Sport.ro a scris, Cosmin Olăroiu încasează un salariu colosal în Emirate, nu mai puțin de 6 milioane de dolari anual. Federația a decis să mizeze în continuare pe antrenorul român, chiar dacă nu a reușit să califice naționala la Cupa Mondială.

Chinezii scriu că Shandong Taishan se pregătește să îl oferteze pe Cosmin Olăroiu

În ciuda rezultatelor mai puțin bune din ultima perioadă, Olăroiu rămâne un nume atractiv pentru cluburile din Asia. Presa chineză susține că "Oli" este dorit înapoi în campionatul Chinei, iar Shandong Taishan, una dintre echipele care visează la titlu, ar pregăti o ofertă pentru român.

Shandong Taishan a început sezonul din China cu două victorii, însă în ultima rundă a suferit un eșec drastic contra lui Yunnan Yukun, echipa lui Andrei Burcă și Alex Ioniță, scor 0-4.

Eșecul drastic i-a determinat pe cei din conducere să pună la îndoială calitățile interimarului Peng Han (42 de ani) și să își îndrepte atenția către Cosmin Olăroiu, care a cucerit titlul cu Jiangsu Suning, în 2020.

"Anumite surse susțin că echipa din Taishan a pregătit o ofertă de multe milioane de yuani anual pentru a-l aduce pe Olăroiu", scriu chinezii.

Totuși, pare greu de crezut că Olăroiu va accepta o revenire în China, având în vedere situația financiară excelentă din Emirate, dar și problemele cu care se confruntă Shandong Taishan.

Shandong Taishan, printre multele echipe depunctate din China

Deși în primele etape a înregistrat două victorii și un eșec, Shandong Taishan se numără printre cele 9 cluburi din prima ligă a Chinei care au fost depunctate la startul acestui sezon, după o anchetă masivă privind trucările de meciuri și pariurile ilegale.

Astfel, Shandong Taishan abia a ajuns la zero puncte după primele 3 etape și ocupă locul 10. Lider este Chengdu Rongcheng, cu 7 puncte.

  • Shandong Taishan a cucerit de 5 ori titlul în China, ultima dată în 2021.
  • Cosmin Olăroiu a lucrat timp de 3 ani în China, la Jiangsu Suning (2018-2021). În 2020 a cucerit titlul de campion, însă un an mai târziu a fost nevoit să părăsească clubul din cauza problemelor financiare.

Vicepreședintele Comitetului Olimpic: „Olăroiu, mai mult decât un antrenor“

Sheikhul Rashid Bin-Hamid Al-Naimi a explicat motivele din spatele numirii lui Olăroiu în funcția de selecționer.

Cosmin e un antrenor cu un CV solid. Cu niște rezultate impresionante. Numirea lui pe banca naționalei a fost o decizie înțeleaptă, firească. Mai ales că el știe cel mai bine fotbalul din Emirate, jucătorii noștri. Cosmin, fiind de atâția ani la noi, știe cum să motiveze fotbaliștii locali, cum să vorbească pe <<limba>> lor. Un antrenor de fotbal are sarcini tactice, dar trebuie să fie și un foarte bun psiholog. Cosmin excelează la ambele capitole. Dovadă și respectul imens pe care jucătorii îl au pentru el“, și-a început discursul Rashid Bin-Hamid Al-Naimi.

Vicepreședintele Comitetului Olimpic a explicat și decizia Federației din Emirate, de a-l păstra pe Olăroiu în funcția de selecționer, în ciuda ratării calificării pentru CM 2026.

În prima parte a mandatului său, Cosmin a făcut mai multe experimente tactice. Unele reușite, altele nu prea. Cert e că orice antrenor, fie de club, fie de echipa națională, are nevoie de timp. Nu putem evalua munca unui antrenor după doar un an. De aceea, păstrarea lui Cosmin la echipa națională a fost o decizie corectă“, a spus oficialul din Emirate.

