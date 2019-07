SOC TOTAL! Leo Messi vrea sa mute Argentina in Europa! Sud-americanii au cerut sa joace in Nations League

Scandalizati de arbitrajul de la Copa America din Brazilia, argentinienii sunt gata sa ia o decizie radicala!

Argentina a contestat vehement arbitrajul din semifinala cu Brazilia de la Copa America, cu doua penalty-uri posibile nerevizuite de VAR. Argentinienii au castigat finala mica, iar Leo Messi a fost eliminat, dupa care a refuzat sa ia medalia acuzand organizatorii de coruptie. Brazilia, tara gazda, a castigat finala cu Peru cu 3-1.



Argentinienii vor sa joace in Nations League!

Argentinienii au trimis trei scrisori de protest la adresa arbitrajului, insa toate au ramas fara rezultat. Acum studiaza varianta sa se alature UEFA si sa joace in editia urmatoare de Nations League. "E o varianta complicata in acest moment", scrie cotidianul Marca. Totusi, varianta ca o tara sa joace intr-o competitie de pe un alt continent nu este neobisnuit. Chiar la aceasta editie de Copa America au participat Qatar si Japonia.



Leo Messi: Nu vreau sa iau parte la coruptie!

Dezamagit de infrangerea cu Brazilia, dar si de eliminarea din finala mica din meciul cu Chile, Messi a refuzat sa urce pe podium si sa primeasca medalia pentru locul 3. "Nu am urcat pe podium pentru ca noi nu ar trebui sa luam parte la coruptie si lipsa de respect. Eram pregatiti pentru mai mult, dar arbitri nu ne-au lasat sa ajungem in finala", a rabufnit Messi.

Messi isi incepuse tirada dupa partida cu Brazilia din semifinale.



”Nu au fost mai buni ca noi. Au inscris repede, iar al doilea gol a venit dintr-o faza la care noi trebuia sa primim penalty. Arbitrii au luat foarte multe decizii controversate, nici macar nu au solicitat interventia VAR, e incredibil. Asa au procedat inca de la inceput. La primul contact, au fluierat in favoarea Braziliei, iar prostiile astea ne distrag de la joc. Pe toata durata turneului au fluierat tot felul de henturi inexistente, penalty-uri la fel, faulturi, tot felul de prostii... Iar azi au refuzat sa foloseasca VAR-ul”, a adaugat argentinianul.

”Nu avem nicio scuza, trebuie sa analizam ce s-a intamplat si sa speram ca oficialii de la Copa America vor face ceva in privinta asta (n.r. deciziile arbitrilor). Cel mai probabil asa ceva nu se va intampla, pentru ca Brazilia are prea multa putere acolo.

Consider ca am jucat foarte bine. Am muncit mult si nu ne-au fost superiori. Sper ca echipa sa fie respectata si nu criticata. Ma inteleg foarte bine cu grupul asta de jucatori si voi face tot ce pot ca sa ii ajut sa creasca”, a incheiat Messi.