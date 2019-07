Brazilia, noua regina a Americii de Sud! Brazilienii au castigat pentru a noua oara Copa America: in 5 cazuri a fost tara gazda

Brazilia este noua regina a Americii de Sud.

Brazilia a castigat Copa America dupa o finala disputata pe Maracana. Brazilia a castigat finala cu Peru, scor 3-1.

Everton a deschis scorul pentru brazilieni in minutul 14, Guerrero a egalat din penalty chiar inainte de pauza, in minutul 44, dar tot Brazilia a intrat la conducere la vestiare. Jesus a marcat in minutele de prelungiri ale primei reprize. Gabriel Jesus a fost eliminat in repriza a doua, a vazut al doilea "galben" in minutul 70, insa Brazilia a reusit sa-si pastreze avantajul si a mai inscris o data, in minutul 90, din penalty, pentru Richarlison.

Brazilia castiga Copa America dupa o pauza de 12 ani si isi trece in palmares al noualea titlu de acest gen. Starul Neymar nu a putut juca pentru brazilieni din pricina unei accidentari. Cinci din cele 9 succese in Copa America ale brazilienilor au fost reusite atunci cand Selecao a fost tara gazda.