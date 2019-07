A daramat monitoarele VAR! Gabriel Jesus, momente DE FURIE in finala Copa America: reactie dura in momentul in care a fost eliminat | VIDEO INCREDIBIL

Brazilia este noua regina a Americii de Sud.

Brazilia a castigat Copa America dupa ce a invins Peru cu 3-1. Gabriel Jesus a fost personajul central al serii. Jesus a marcat golul de 2-1, in minutele de prelungiri ale primei reprize, insa a fost eliminat in repriza a doua, in minutul 71.

Gabriel Jesus nu si-a putut stapani nervii in momentul in care a vazut cartonasul rosu si a lovit cu putere in monitorul VAR de la marginea terenului.