Vrea Balonul de Aur: „Am spus clar! Este cea mai bună șansă a mea”

Nume precum Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia par să fie pe buzele tuturor când vine vorba de favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu individual.

Harry Kane crede că poate câștiga Balonul de Aur: „Anul trecut a fost cel mai bun sezon al meu”

Atacantul englez a fost golgheterul lui Bayern Munchen și a câștigat gheata de a Europei, marcând 36 de goluri în 31 de meciuri în tricoul campioanei Germaniei în Bundesliga.

Harry Kane a fost întrebat dacă se consideră favorit la câștigarea Balonului de Aur, având în vedere sezonul excelent pe care l-a făcut.

”Este cea mai bună șansă a mea acum. Am spus clar că anul trecut a fost cel mai bun sezon al meu, atât personal, cât și colectiv. Aș fi extrem de mândru să câștig acest trofeu.

Am atins multe obiective importante de care sunt mândru. Acum, însă, depinde de ceilalți și de evaluările lor. În acest moment, mă gândesc doar să ajut această echipă (n.r. a Angliei) să obțină victoria cu Spania”, a spus Harry Kane, citat de derbyderbyderby.it.