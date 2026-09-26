Vrea Balonul de Aur: „Am spus clar! Este cea mai bună șansă a mea”

Vrea Balonul de Aur: „Am spus clar! Este cea mai bună șansă a mea” Fotbal extern
SPORT.RO
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Balonul de Aur din 2026 nu are un favorit cert după ce s-a întâmplat în sezonul 2025/2026.

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Balonul de AurHarry KaneAngliaSpania
Din articol

Nume precum Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia par să fie pe buzele tuturor când vine vorba de favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu individual. 

Harry Kane crede că poate câștiga Balonul de Aur: „Anul trecut a fost cel mai bun sezon al meu”

Atacantul englez a fost golgheterul lui Bayern Munchen și a câștigat gheata de a Europei, marcând 36 de goluri în 31 de meciuri în tricoul campioanei Germaniei în Bundesliga.

Harry Kane a fost întrebat dacă se consideră favorit la câștigarea Balonului de Aur, având în vedere sezonul excelent pe care l-a făcut.

Este cea mai bună șansă a mea acum. Am spus clar că anul trecut a fost cel mai bun sezon al meu, atât personal, cât și colectiv. Aș fi extrem de mândru să câștig acest trofeu.

Am atins multe obiective importante de care sunt mândru. Acum, însă, depinde de ceilalți și de evaluările lor. În acest moment, mă gândesc doar să ajut această echipă (n.r. a Angliei) să obțină victoria cu Spania”, a spus Harry Kane, citat de derbyderbyderby.it.

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Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, consideră că Harry Kane trebuie să câștige Balonul de Aur în acest an. Antrenorul a pedalat pe ideea că fotbalistul a avut un sezon incredibil la Bayern și a făcut o figură frumoasă și la CM 2026.

În actuala stagiune, Kane a înscris de trei ori în patru apariții în Bundesliga, o dată în Champions League, unde și-a trecut în cont și un assist, și de două ori în Cupa Germaniei

”Harry Kane e câștigătorul Balonului de Aur în acest an, în opinia mea. După acest sezon, da. Mai bine de 70 de goluri. Trei trofee la Bayern. Semifinale la Cupa Mondială și Cahmpions League”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

La turneul final din SUA, Mexic și Canada, Kane, care este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a înscris de șase ori în șapte apariții. Mai mult decât atât, el a oferit și o pasă decisivă.

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