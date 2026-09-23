Considerat unul dintre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur 2026, Lamine Yamal explică pentru L'Équipe ce îl face să fie „un candidat bun”. El respinge, în special, argumentul legat de numărul de goluri.

Lamine Yamal consideră că "nu are nevoie să-şi facă campanie" pentru Balonul de Aur. În cadrul interviului acordat L'Équipe, el nu ezită însă să enumere argumentele care îl fac "un candidat bun" pentru a câştiga cea mai prestigioasă distincţie individuală.

"Este trofeul care îl premiază pe cel mai bun jucător al anului, jucătorul care iese în evidenţă, cel pe care ne face plăcere să-l vedem jucând, până la punctul în care urmărim un meci doar pentru el", explică atacantul de la Barça, considerat printre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur din 2026.

"Cred că asta înseamnă un jucător deosebit. Nu are nicio legătură cu numărul de goluri pe care le înscrie sau cu orice altceva. Când mă gândesc la Balonul de Aur, mă gândesc la Messi, la Ronaldinho, la jucători ca ei, care sunt deosebiţi şi care te fac să zâmbeşti când îi priveşti."

Lamine Yamal se consideră "un candidat bun"

Dincolo de argumentul privind "numărul de goluri", care ar putea fi o referire directă la candidaţi precum Kylian Mbappé sau Harry Kane, doi jucători care se pot baza pe statisticile lor pentru a compensa lipsa unui titlu colectiv important în sezonul 2025-2026, internaţionalul spaniol consideră că îndeplineşte numeroase criterii.

"Cred că toţi cei care urmăresc fotbalul ştiu care sunt argumentele mele", insistă el. "Intru pe teren, mă distrez, joc bine şi aşa cum îmi place să joc. Din fericire, am reuşit să câştig şi multe titluri cu Barça şi am reuşit să câştig şi cel mai important titlu, Cupa Mondială, cu naţionala mea. Dar, dincolo de asta, cred că felul meu de a juca este cel mai puternic argument al meu, asta mă face diferit."

După ce a câştigat Cupa Mondială cu Spania şi titlul din La Liga în tricoul FC Barcelona, Lamine Yamal, autor a 24 de goluri şi 18 pase decisive în 45 de meciuri în toate competiţiile cu clubul catalan în sezonul 2024-2025, ocupa locul al doilea în clasamentul favoriţilor caselor de pariuri la începutul lunii septembrie, scrie news.ro, în spatele lui Harry Kane, dar înaintea lui Mbappé.