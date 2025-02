Ce a declarat Jose Mourinho, antrenorul lui Fener



"După meci, i-am mulţumit lui Slavko Vincic pentru că a arbitrat acest mare meci. Dacă ar fi fost un arbitru turc, ar fi fost un mare dezastru.

Banca lui Galatasaray sărea în sus precum nişte maimuţe la fiecare decizie corectă", a spus tehnicianul portughez.

Într-un comunicat dat publicităţii, însoţit de sloganul "Say no to racism", Galatasaray şi-a exprimat nemulţumirea. "Directorul tehnic al lui Fenerbahce, Jose Mourinho, care a făcut în mod constant remarci nepotrivite la adresa poporului turc de când a început să antreneze în Turcia, a adăugat acum o retorică inumană la declaraţiile sale imorale", se arată în comunicat.

”Vom depune plângere penală la parchet referitor la aceste declaraţii rasiste ale lui Jose Mourinho”



"Noi vă informăm că vom depune plângere penală la parchet referitor la aceste declaraţii rasiste ale lui Jose Mourinho şi vom depune, de asemenea, plângere şi la UEFA şi FIFA", se mai arată în comunicatul lui Galatasaray, echipă antrenată de fostul internaţional turc Okan Buruk.

Slovenul Slavko Vincic, arbitrul finalei Ligii Campionilor la fotbal din 2024, a fost desemnat să conducă la centru marele derby al oraşului Istanbul, dintre liderul Galatasaray şi următoarea clasată şi principala sa rivală Fenerbahce, care a avut loc luni seară.

Desemnarea arbitrului sloven s-a datorat polemicilor persistente din fotbalul turc despre calitatea arbitrajului, precum şi ca urmare a plângerilor formulate de Fenerbahce, care acuză arbitrii turci de favorizarea campioanei.

Info: Agerpres

