România a pierdut cu 0-1 la Istanbul în fața Turciei și a ratat o nouă șansă de a merge la Campionatul Mondial. Ultima participare a „tricolorilor” a fost în 1998.

Turcii s-au impus în meciul cu România din semifinalele barajului de calificare grație unicului gol al partidei marcat de Kadioglu (53').

Basarab Panduru, după ce Stanciu a lăsat de înțeles că pleacă de la națională: „Îl apreciez”

Fostul component al „Generației de Aur” a vorbit despre viitorul României și a scos în evidență faptul că nu vor avea loc schimbări foarte mari în angrenajul naționalei.

Basarab Panduru a comentat și declarația lui Nicolae Stanciu, după ce căpitanul „tricolorilor” a dat de înțeles că se gândește la retragerea din echipa națională.

„Mulţi care vin din spate şi care chiar ar putea deveni titulari nu ştiu dacă sunt. Tineri avem, promisiuni avem, acum depinde de fiecare în parte cum se va dezvolta. Uite, Coubiş este luat la naţională după puţine meciuri în care a impresionat la U Cluj, iar toată lumea îl vede viitorul fundaş al naţionalei. Vom vedea dacă va fi aşa.

Îl apreciez pe Stanciu şi ţin multe la el. Mi s-a părut un adio pe care ni-l spune în seara asta pentru echipa naţională. Ne spune că joacă în China, că îi este tot mai greu şi are o vârstă, iar la următoarea calificare că nu ştie dacă va mai fi. Îl cred 100%, că de fiecare dată când a venit, atât cât a putut... Nu a fost Gică Hagi, dar a fost mereu un om care, când a intrat pe teren, şi-a făcut datoria. De aia spun că ţin la el ca om şi jucător, poate a dat mai mult decât se aştepta.

Şi jucătorii să înţeleagă că dacă vrem la Mondial trebuie şi ei să dea mai mult, că vrem să ne batem cu Inter, cu Juventus şi Real Madrid, dar jucăm cu Cipru, în Turcia, la locul 10, în România la locul 7 şi vrem să facem faţă. Şi ei trebuie să tragă mai tare, să ajungă la echipe mai bune, iar odată cu asta trag şi naţionala după ei”, a declarat Basarab Panduru pentru Prima TV.

Ionuț Radu a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - România 1-0

Portarul Ionuţ Radu a declarat, joi seară, că naţionala României trebuie să o ia de la capăt şi eşecul din meciul cu Turcia să fie transformat în motivaţie pentru următoarea campanie de calificare la un turneu final.

“Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, Am încercat să fac tot posibilul sp vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, ca fiecare băiat. Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus şi cu toată încrederea înainte. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie“, a declarat Ionuţ Radu la Digisport.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical marți cu Slovacia, în deplasare.