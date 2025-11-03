Cosmin Contra (49 de ani) s-a dus cu „bagheta magică“ în bagajele sale, când a acceptat să preia Al-Arabi Doha de pe penultimul loc al clasamentului din Qatar Stars League. Aceasta e concluzia arabilor, după cum Sport.ro a arătat aici.

Verdictul analiștilor e acoperit total de cifre! Până la venirea antrenorului român, Al-Arabi era ciuca bătăilor. Și cu ce rezultate: 1-8 cu Al-Duhail și 0-4 cu Al-Sailiya au fost două dintre „capodoperele“ predecesorului lui Contra, spaniolul Pablo Amo (47 de ani).

Ca să înțelegem cel mai bine „metamorfoza“ de la Al-Arabi, sub comanda lui Contra, e suficient să amintim de un singur rezultat al românului: în chiar primul său meci, formația din Doha a zdrobit Al-Duhail, în cupă: 4-0! Iar asta după ce fusese strivită de aceeași echipă, 1-8, în campionat, cu o lună în urma!

Cosmin Contra i-a învățat tiki-taka pe arabi

Încă de când a preluat Al-Arabi, „Guriță“ a insistat că a acceptat această provocare, convins că în lot sunt niște jucători de calitate. Rezultatele românului au confirmat deja convingerea sa: 4 victorii în 4 meciuri, golaveraj: 15-2!

Această transformare i-a lăsat pe arabi cu gura căscată! Mai ales că, pe lângă un șir de rezultate excelente, Al-Arabi joacă și un fotbal încântător pentru nivelul din Qatar. Jocul ofensiv al echipei a fost analizat, zilele de trecute, la o emisiune dedicată fotbalului intern. Aici, s-a ajuns la concluzia că românul Contra și-a învățat elevii să joace... tiki-taka!

În susținerea acestei idei, arabii au difuzat o fază, în care Al-Arabi „confiscă“ mingea și construiește un atac spectaculos, după cum se poate vedea aici.

Având în vedere ce a reușit Contra până acum, analiștii din Qatar vorbesc deja despre revenirea celor de la Al-Arabi la vremurile de glorie din trecut, în condițiile în care, cândva, această formație a fost cea mai titrată pe plan intern.

