"Această victorie este pentru Alex. Am fost foarte trist când am auzit vestea morţii sale. A fost un bun prieten al familiei mele. Am vrut să câştig pentru el. A fost o persoană curajoasă şi inspiratoare, trecând prin toate în viaţă, dar fără să renunţe niciodată. A fost cu adevărat un model pentru mine", a explicat Kimi.

Pilotul italian Kimi Antonelli i-a adus un omagiu compatriotului său Alessandro Zanardi, care a decedat vineri seara , dedicându-i fostului campion paralimpic victoria obţinută în Marele Premiu de Formula 1 de la Miami.

Formula 1 | Povestea lui Alex Zanardi

Fost pilot de Formula 1 în anii 1990, Zanardi a devenit o figură de frunte în sporturile paralimpice după un accident teribil în 2001, care a dus la amputarea ambelor picioare. În timpul unei curse din Campionatul CART, numit acum IndyCar, pe care a câştigat-o în 1996 şi 1997, pe circuitul Lausitzring din Germania, maşina sa, oprită în mijlocul pistei după o piruetă, a fost lovită de maşina canadianului Patrick Carpentier, care circula cu peste 300 km/h.

Scăpat cu viaţă, a început o nouă carieră sportivă în paraciclism, disciplină în care a câştigat patru titluri paralimpice: două la Londra în 2012 şi alte două la Rio în 2016. În iunie 2020, a suferit o leziune craniană foarte gravă într-un accident în timpul unei curse în Toscana, în timp ce se deplasa cu bicicleta sa. S-a ciocnit cu un camion şi a fost supus mai multor operaţii.

Anunţul morţii sale a stârnit imediat un val de durere în Italia, unde devenise un simbol al rezistenţei. Paddock-ul F1 a ţinut, de asemenea, un minut de reculegere în memoria sa sâmbătă, la Miami, înainte de cursa sprint.

Kimi Antonelli (19 ani) este, la fel ca Zanardi, din Bologna, iar duminică, la Miami, a câştigat al treilea său Mare Premiu consecutiv, consolidându-şi poziţia de lider în Campionatul Mondial de Formula 1.