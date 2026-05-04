FOTO ȘI VIDEO Formula 1 | "Am vrut să câștig pentru el!" Cui i-a dedicat Kimi Antonelli triumful din Marele Premiu de la Miami

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kimi Antonelli, triumfător în Marele Premiu de Formula 1 de la Miami.

TAGS:
Formula 1ZanardiMarele Premiu de la Miamikimi antonelli
Din articol

Pilotul italian Kimi Antonelli i-a adus un omagiu compatriotului său Alessandro Zanardi, care a decedat vineri seara, dedicându-i fostului campion paralimpic victoria obţinută în Marele Premiu de Formula 1 de la Miami.

Kimi Antonelli i-a dedicat victoria din Marele Premiu de la Miami lui Alex Zanardi

"Această victorie este pentru Alex. Am fost foarte trist când am auzit vestea morţii sale. A fost un bun prieten al familiei mele. Am vrut să câştig pentru el. A fost o persoană curajoasă şi inspiratoare, trecând prin toate în viaţă, dar fără să renunţe niciodată. A fost cu adevărat un model pentru mine", a explicat Kimi.

Formula 1 | Povestea lui Alex Zanardi

Fost pilot de Formula 1 în anii 1990, Zanardi a devenit o figură de frunte în sporturile paralimpice după un accident teribil în 2001, care a dus la amputarea ambelor picioare. În timpul unei curse din Campionatul CART, numit acum IndyCar, pe care a câştigat-o în 1996 şi 1997, pe circuitul Lausitzring din Germania, maşina sa, oprită în mijlocul pistei după o piruetă, a fost lovită de maşina canadianului Patrick Carpentier, care circula cu peste 300 km/h.

Scăpat cu viaţă, a început o nouă carieră sportivă în paraciclism, disciplină în care a câştigat patru titluri paralimpice: două la Londra în 2012 şi alte două la Rio în 2016. În iunie 2020, a suferit o leziune craniană foarte gravă într-un accident în timpul unei curse în Toscana, în timp ce se deplasa cu bicicleta sa. S-a ciocnit cu un camion şi a fost supus mai multor operaţii.

Anunţul morţii sale a stârnit imediat un val de durere în Italia, unde devenise un simbol al rezistenţei. Paddock-ul F1 a ţinut, de asemenea, un minut de reculegere în memoria sa sâmbătă, la Miami, înainte de cursa sprint.

Kimi Antonelli (19 ani) este, la fel ca Zanardi, din Bologna, iar duminică, la Miami, a câştigat al treilea său Mare Premiu consecutiv, consolidându-şi poziţia de lider în Campionatul Mondial de Formula 1.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
ARTICOLE PE SUBIECT
Puștiul-minune al Formulei 1: ce reușește Kimi Antonelli, demn de Cartea Recordurilor
Puștiul-minune al Formulei 1: ce reușește Kimi Antonelli, demn de Cartea Recordurilor
Moment inedit la Marele Premiu de la Miami! Un cameraman și-a pierdut capul când a văzut-o pe Ivana Knoll
Moment inedit la Marele Premiu de la Miami! Un cameraman și-a pierdut capul când a văzut-o pe Ivana Knoll
Fără surprize la Formula 1: cine a câștigat Marele Premiu de la Miami
Fără surprize la Formula 1: cine a câștigat Marele Premiu de la Miami
Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"
Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"
ULTIMELE STIRI
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."



Recomandarile redactiei
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”
Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Alte subiecte de interes
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Nimeni nu s-a mai uitat la cursă când a apărut așa! Ținutele cu care Ivana Knoll a făcut senzație la Marele Premiu de la Miami
Nimeni nu s-a mai uitat la cursă când a apărut așa! Ținutele cu care Ivana Knoll a făcut senzație la Marele Premiu de la Miami
Surpriză imensă în Marele Premiu de la Miami! "Era timpul, nu-i aşa? În sfârşit am reuşit să o fac"
Surpriză imensă în Marele Premiu de la Miami! "Era timpul, nu-i aşa? În sfârşit am reuşit să o fac"
Puștiul-minune al Formulei 1: ce reușește Kimi Antonelli, demn de Cartea Recordurilor
Puștiul-minune al Formulei 1: ce reușește Kimi Antonelli, demn de Cartea Recordurilor
Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"
Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

stirileprotv Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!