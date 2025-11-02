Instalarea antrenorului român la Al-Arabi a provocat un șoc total în campionatul local, "Guriță" reușind să transforme radical o echipă care părea demolată.



Publicația qatareză winwin, vorbește despre o "revoluție" și analizează impactul tehnicianului român, venit într-un moment critic. Înainte de sosirea lui Contra, Al-Arabi fusese spulberată în două etape consecutive: o înfrângere umilitoare, 1-8 cu Al-Duhail, urmată de un eșec rușinos, 0-4, în fața nou-promovatei Al-Sailiya.



Cu antrenorul român pe bancă, totul s-a schimbat. Al-Arabi a obținut imediat două victorii de prestigiu: 3-1 cu puternica Al-Sadd și 2-0 cu Al-Shahania.



Apărare blindată și atac regăsit



Jurnaliștii s-au declarat uluiți de faptul că această redresare spectaculoasă a fost reușită cu exact același lot de jucători care suferise cele două înfrângeri la scor. Sursa citată notează că românul a venit cu o "baghetă magică", schimbând fundamental două aspecte: a implementat o organizare tactică superioară și a insuflat jucătorilor "un spirit de învingător" care lipsea cu desăvârșire.



Transformarea este confirmată și de statisticile care arată diferențe uriașe între mandatele celor doi tehnicieni:



Goluri primite: Sub fostul antrenor, Pablo Amo, echipa primise 21 de goluri în 6 meciuri (medie de 3,5 pe meci). Cu Contra, Al-Arabi a încasat un singur gol în 2 partide (medie 0,5).



Goluri marcate: Echipa a înscris 5 goluri în 2 meciuri cu "Guriță" (medie 2,5), față de 9 goluri în 6 etape precedente (medie 1,5).



Eficiență: Procentajul de reușită al paselor a sărit de la 67% la 85%, iar numărul ocaziilor create aproape s-a dublat (de la 1,9 la 3,6 pe meci).



Recuperări: Într-unul din meciurile pierdute la scor (0-4), echipa a avut o rată de recuperare a mingilor de 39%. În victoriile cu Contra, această rată a urcat la 52% și 56%.



Startul fulminant al lui Cosmin Contra i-a făcut pe fanii lui Al-Arabi să spere din nou la vremurile de glorie de la începutul anilor 2000, când echipa lor era supranumită "Echipa de Vis" și domina fotbalul din Qatar.

