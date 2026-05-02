Șansă uriașă pentru Drăgușin: ce s-a întâmplat astăzi dă peste cap toate calculele!

De la agonie la extaz! Așa se poate încheia acest sezon pentru Tottenham. Pentru că dintr-o favorită să pice în Championship, după cum Sport.ro a arătat aici, formația londoneză are acum șansa unei salvări nesperate.

S-a ajuns aici pentru că, astăzi, în etapa a 35-a din Premier League, s-a înregistrat un rezultat-bombă: Brentford – West Ham, scor 3-0. Drept urmare, Drăgușin și colegii săi sunt în fața unei oportunități imense: dacă vor învinge Aston Villa mâine (ora 21:00, VOYO), atunci vor părăsi locul 18, pe care se află acum și care duce în liga secundă!

Printr-un eventual succes, cu Aston Villa, cei de la Tottenham vor încheia această etapă pe locul 17, depășind West Ham. Această șansă se ivește pentru Drăgușin și colegii săi, la o săptămână după ce echipa lor a obținut primul succes din campionat, în 2026: 1-0 cu Wolverhampton, în deplasare.