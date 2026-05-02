Șansă uriașă pentru Drăgușin: ce s-a întâmplat astăzi dă peste cap toate calculele!

Internaționalul român a asistat la un rezultat-bombă, în Premier League, de mare ajutor pentru Tottenham.

De la agonie la extaz! Așa se poate încheia acest sezon pentru Tottenham. Pentru că dintr-o favorită să pice în Championship, după cum Sport.ro a arătat aici, formația londoneză are acum șansa unei salvări nesperate.

S-a ajuns aici pentru că, astăzi, în etapa a 35-a din Premier League, s-a înregistrat un rezultat-bombă: Brentford – West Ham, scor 3-0. Drept urmare, Drăgușin și colegii săi sunt în fața unei oportunități imense: dacă vor învinge Aston Villa mâine (ora 21:00, VOYO), atunci vor părăsi locul 18, pe care se află acum și care duce în liga secundă!

Printr-un eventual succes, cu Aston Villa, cei de la Tottenham vor încheia această etapă pe locul 17, depășind West Ham. Această șansă se ivește pentru Drăgușin și colegii săi, la o săptămână după ce echipa lor a obținut primul succes din campionat, în 2026: 1-0 cu Wolverhampton, în deplasare.

Radu Drăgușin poate scăpa de la retrogradare cu Tottenham

După meciul Aston Villa - Tottenham de mâine (ora 21:00, VOYO), formația londoneză mai are de jucat, pe rând, cu Leeds (acasă), Chelsea (în deplasare) și Everton (acasă).

De partea cealaltă, programul celor de la West Ham include meciuri cu Arsenal (acasă), Newcastle (deplasare) și cu Leeds (acasă).

Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie
