Stagiunea precedentă a fost antrenorul Parmei pentru o perioadă scurtă, însă a fost suficient încât să îi salveze de la retrogradare pe ”Cruciați”.

Gianluigi Buffon: ”Esposito are acel ceva pentru a ajunge un jucător de top!”

Chivu impresionează pe banca nerazzurrilor, mai ales că a descoperit și o ”perlă”, pe Pio Esposito, un jucător ”construit” chiar de el pe vremea când era antrenor la Inter Primavera.

Gianluigi Buffon, fostul mare portar al lui Juventus și actual oficial la Federația Italiană de Fotbal, a vorbit despre revelația din Serie A, starul construit de Cristi Chivu la Inter, Pio Esposito.

Esposito are șapte goluri și șase pase decisive în 34 de meciuri și l-a dat pe spate pe legendarul goalkeeper, care a mărturisit că l-a descoperit pe starul lui Inter încă de anul trecut.

”Râdeam cu un director sportiv italian foarte important pentru că am început să ne trimitem mesaje despre Pio Esposito încă din decembrie 2024. Ne-am scris și am spus: ‘Wow, nu te poți pune cu cineva ca el, pare că are acel ceva...’.

Are acel 'ceva' pentru a deveni un jucător de top și titular constant la naționala Italiei? Eu cred că da. Are un fizic impresionant, iar impactul pe care îl are în careu, în dueluri și în contactele directe, este semnificativ și contează enorm.

Este, de asemenea, extrem de modest, inteligent și determinat. Își dorește mereu să se îmbunătățească. Acceptă să facă parte din grup. Poate că acum nu are un rol principal, dar are abordarea potrivită, știind că, poate peste doi, trei sau patru ani, va veni și rândul lui. Și atunci va trebui să demonstreze. Se pregătește pentru momentul în care îi va veni timpul”, a spus Gianluigi Buffon, conform TMW.