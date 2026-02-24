Lovitură pentru Real Madrid: Kylian Mbappe, OUT de la returul cu Benfica!

Real Madrid a primit o veste dură cu aproximativ 24 de ore înaintea duelului de pe "Bernabeu" cu Benfica lui Jose Mourinho.

Kylian Mbappe ratează returul Real Madrid - Benfica

Kylian Mbappe a acuzat dureri persistente la nivelul genunchiului stâng pe parcursul antrenamentului de dimineață, iar după-amiază a efectuat investigații care au arătat că starul francez nu va putea juca miercuri seară, scrie L'Equipe.

Pentru moment nu este clară perioada de absență a lui Mbappe, însă cert este că atacantul nu va fi disponibil pentru Real Madrid la returul cu Benfica. În tur, spaniolii s-au impus la limită, 1-0.

Indisponibilitatea lui Mbappe a fost confirmată la scurt timp după ce Alvaro Arbeloa se arăta încrezător că francezul va putea juca și la returul cu Benfica, înainte de a-l odihni pe cel care a marcat 38 de goluri în acest sezon.

Dintre cele 38 de goluri, 13 dintre ele au fost reușite de Kylian Mbappe în Liga Campionilor. La partida tur cu Benfica, francezul a fost integralist și și-a trecut în cont un assist la golul splendid reușit de Vinicius.

Mbappe a jucat 90 de minute și în eșecul surprinzător suferit de Real Madrid, sâmbătă, contra celor de la Osasuna, 1-2.