Lovitură pentru Real Madrid: Kylian Mbappe, OUT de la returul cu Benfica!

Lovitură pentru Real Madrid: Kylian Mbappe, OUT de la returul cu Benfica! Liga Campionilor
Kylian Mbappe (27 de ani) va rata returul dintre Real Madrid și Benfica, din play-off-ul pentru optimile Champions League.

Real Madrid a primit o veste dură cu aproximativ 24 de ore înaintea duelului de pe "Bernabeu" cu Benfica lui Jose Mourinho.

Kylian Mbappe ratează returul Real Madrid - Benfica

Kylian Mbappe a acuzat dureri persistente la nivelul genunchiului stâng pe parcursul antrenamentului de dimineață, iar după-amiază a efectuat investigații care au arătat că starul francez nu va putea juca miercuri seară, scrie L'Equipe.

Pentru moment nu este clară perioada de absență a lui Mbappe, însă cert este că atacantul nu va fi disponibil pentru Real Madrid la returul cu Benfica. În tur, spaniolii s-au impus la limită, 1-0.

Indisponibilitatea lui Mbappe a fost confirmată la scurt timp după ce Alvaro Arbeloa se arăta încrezător că francezul va putea juca și la returul cu Benfica, înainte de a-l odihni pe cel care a marcat 38 de goluri în acest sezon.

Dintre cele 38 de goluri, 13 dintre ele au fost reușite de Kylian Mbappe în Liga Campionilor. La partida tur cu Benfica, francezul a fost integralist și și-a trecut în cont un assist la golul splendid reușit de Vinicius.

Mbappe a jucat 90 de minute și în eșecul surprinzător suferit de Real Madrid, sâmbătă, contra celor de la Osasuna, 1-2.

Benfica nu îl va avea pe Gianluca Prestianni, suspendat provizoriu

În partida cu Real Madrid, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Champions League, Gianluca Prestianni a fost acuzat de rasism de Vinicius Junior. Starul brazilian l-a acuzat pe jucătorul formației portugheze că l-ar fi numit "maimuță".

După incidentele de pe Da Luz, UEFA a deschis o anchetă, iar luni a fost anunțată o primă decizie: Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu, un meci, astfel că nu va putea juca la returul cu Real Madrid, programat miercuri.

Decizia este doar una intermediară. În cazul în care va fi găsit vinovat pentru rasism, Prestianni riscă o suspendare de cel puțin 10 etape.

