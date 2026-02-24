În ultimele zile, presa spaniolă a lansat un zvon potrivit căruia Diego Simeone ar fi gata să o părăsească pe Atletico Madrid după 15 ani, în vară, și să semneze cu Inter. Mai mult, s-a scris că argentinianul ar avea deja un precontract semnat cu clubul la care a fost jucător.

Giuseppe Marotta neagă zvonul potrivit căruia Diego Simeone ar urma să preia Inter

După ce presa italiană a respins vehement un astfel de scenariu, a venit rândul lui Giuseppe Marotta să nege zvonul lansat de spanioli. Președintele lui Inter spune că nu există posibilitatea de înlocuire a lui Cristi Chivu.

"Fake news, clar! Nici nu are sens să discutăm despre asta pentru că suntem extraordinar de mulțumiți de Chivu, care a demonstrat prin fapte că merită să antreneze Inter", a spus Giuseppe Marotta, la Sky, cu puțin timp înainte de startul returului Inter - Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League.

Chivu vizează o revenire spectaculoasă contra lui Bodo/Glimt

Inter a ratat o clasare în top 8 din faza principală Champions League și a fost nevoită să joace în play-off-ul pentru optimi. Aici, adversară este Bodo/Glimt, revelația competiției, care a reușit să învingă Manchester City sau Atletico Madrid.

Inter a pierdut manșa tur, disputată în Norvegia, scor 1-3, însă Cristi Chivu speră că va reuși să întoarcă soarta calificării la returul de pe teren propriu, programat în această seară, de la ora 22:00.

În campionat, avansul liderului Inter a crescut la 10 puncte față de a doua clasată AC Milan, astfel că se poate spune deja că antrenorul român are o mână pe Scudetto.

Inter poate reuși și eventul. "Nerazzurrii" vor înfrunta Como în semifinalele Cupei Italiei, pe 3 martie, de la ora 22:00, LIVE pe VOYO.