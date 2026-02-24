Jurnaliștii italieni de la TMW au publicat ierarhia tehnicienilor din Serie A, bazată pe notele primite meci de meci. După 26 de etape disputate în acest sezon, Cristi Chivu se află pe primul loc, cu o medie de 6.69. Românul i-a depășit în acest clasament pe Cesc Fabregas de la Como (6.62) și pe Raffaele Palladino de la Atalanta (6.57).

„Cristian Chivu își ia zborul”, a notat sursa citată. Nume consacrate din fotbalul italian se clasează la o distanță considerabilă sub antrenorul român. Luciano Spalletti (Juventus) are o medie de 6.38, Gian Piero Gasperini (Roma) a obținut 6.37, Massimiliano Allegri (Milan) 6.35, iar Antonio Conte (Napoli) a înregistrat 6.31. La polul opus, cel mai slab punctaj îi aparține lui Paolo Sammarco de la Hellas Verona (5.50).

Lider absolut cu Inter Milano

Performanța lui Chivu este susținută direct de parcursul echipei. Inter Milano a câștigat cel mai recent meci de campionat, impunându-se cu 2-0 pe terenul celor de la Lecce, grație golurilor marcate de Mkhitaryan (minutul 75) și Akanji (minutul 82).

În urma acestei victorii, formația pregătită de antrenorul român domină categoric clasamentul din Serie A. Inter a acumulat 64 de puncte și are un avans de 10 puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan (54 de puncte). Podiumul este completat de Napoli, cu 50 de puncte.

În campionat, pentru Inter urmează partida de pe teren propriu împotriva celor de la Genoa, meci programat vineri, 28 februarie.

Astăzi (24 februarie), trupa lui Chivu întâlnește Bodo/Glimt, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. Detalii AICI.