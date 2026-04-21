Gaziantep a confirmat marți seară oficial acordul de principiu și a anunțat că antrenorul român va fi prezent în oraș pentru finalizarea negocierilor. Clubul a transmis mesajul pe rețelele sociale, precizând că discuțiile vor fi închise în perioada imediat următoare.

„Clubul nostru de fotbal, Gaziantep, a ajuns la un acord de principiu cu Mirel Rădoi, unul dintre antrenorii naționalei României din sezonul trecut, pentru funcția de antrenor. Domnul Mirel Rădoi și echipa sa au fost invitați în orașul nostru pentru a finaliza negocierile ulterioare cu conducerea noastră”, a scris Gaziantep pe Instagram.

Salariul pe care îl va primi Mirel Rădoi la Gaziantep

Chiar dacă a semnat, Rădoi nu va putea debuta imediat pe bancă. Regulamentul din Turcia îl obligă să rămână în afara meciurilor până la finalul sezonului, urmând să pregătească echipa din culise.

Potrivit informațiilor furnizate de Fanatik, Rădoi va încasa în Turcia un salariu lunar de 65.000 de euro, la care se adaugă o primă de instalare de 100.000 de euro.

Gaziantep se află pe locul 10 în campionat la momentul redactării acestui articol, cu un avans confortabil față de zona retrogradării. În ultimele etape se va duela cu Eyupspor, Beșiktaș, Goztepe și Başakşehir.