Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

FIFA i-a prezentat Germaniei o șansă istorică.

TAGS:
recordGermaniaCuracaomeciCupa Mondiala 2026america
Din articol

2026 este primul an din istoria fotbalului în care Cupa Mondială se va disputa între 48 de selecționate naționale.

Creșterea cu 50% a numărului de competitoare conduce, automat, la fragilizarea recordurilor istorice. De exemplu, recordurile pentru victoria obținută la cea mai mare diferență de goluri, dar și pentru partida cu cel mai mare număr de goluri înscrise pot fi puse la încercare, având în vedere dezechilibrul mult mai mare, notat în faza grupelor.

Dacă fotbaliștii moderni vor diminua din precauție și se vor dărui în scopul rescrierii istoriei fotbalului, putem asista la momente nemaivăzute până acum.

9-0 și 10-1, cele mai dure scoruri înregistrate în Cupa Mondială

Cele mai dezechilibrate partide cunoscute în faza grupelor Cupei Mondiale 2026

  • Germania - Curacao, duminică, 14 iunie, ora 22:00
  • Spania - Capul Verde, luni, 15 iunie, ora 19:00
  • Brazilia - Haiti, 19 iunie, sâmbătă, 20 iunie, ora 04:00
  • Anglia - Panama, 28 iunie, ora 00:00
  • Argentina - Iordania, duminică, 28 iunie, ora 05:00

Cele mai răsunătoare victorii din istoria Cupei Mondiale - ca diferență de goluri - au fost reușite de Ungaria și Iugoslavia.

Ungurii au învins Republica Coreea, în 1954, scor 9-0, iar, în 1982, au învins El Salvadorul cu 10-1.

În 1974, Iugoslavia a trecut, de Zair, scor 9-0. 

La opt goluri diferență s-au mai consemnat trei victorii: Suedia a învins Cuba, scor 8-0, în 1938, Uruguay a dispus de Bolivia cu același, scor, în 1950, iar cea mai recentă victorie zdrobitoare din istoria Mondialului rămâne a Germaniei, care a înfrânt Arabia Saudită cu 8-0, în ediția din Japonia și Coreea de Sud, 2002. 

Douăsprezece goluri: Austria - Elveția 7-5, meciul de bătut

În clasamentul meciurilor de Mondial în care a plouat cu goluri, numărul 12 este ștacheta de întrecut la Mondialul din 2026.

În 1954, la Lausanne, Elveția încasa șapte goluri din partea vecinei, Austria, care se impunea cu un scor de set de tenis trimis în prelungiri, 7-5. 

Cupa Mondială a mai văzut, de-a lungul deceniilor, alte trei meciuri în care s-au înscris nu mai puțin de 11 goluri.

Brazilia a învins Polonia cu 6-5, în 1938, Ungaria a umilit Germania de Vest, scor 8-3, în Mondialul din 1954, iar aceeași Ungarie a dejucat El Salvadorul, scor 10-1, în meciul amintit anterior.

În 1958, Franța a depășit Paraguayul cu 7-3, într-o altă partidă înscrisă în topul celor mai reușite cinci meciuri, din punct de vedere ofensiv. 

Germania o poate înlătura pe Ungaria din vârful unui clasament istoric

În faza grupelor, meciul care suscită cel mai mare interes, din perspectiva recordurilor de goluri înscrise, este Germania - Curacao. În data de 14 iunie, dacă germanii își vor cinsti reputația de „asasini cu sânge rece” ai fotbalului, echipa debutantă a Cupei Mondiale s-ar putea să rămână cu cel mai rușinos meci de debut din istoria fotbalului.

Cea mai titrată națiune din istoria Cupei Mondiale, Brazilia, va avea și ea șansa unui scor măreț cu Haiti, în meciul din 19 iunie.

În data de 28 iunie vor avea loc două meciuri în care recordurile de mai sus s-ar putea afla sub asediu: Argentina va întâlni Iordania, pe când Anglia va înfrunta Panama, echipă în fața căreia s-a distrat la Mondialul din 2018, când a învins-o cu 6-1. 

Cupa Mondială de Fotbal 2026

  • Germania goluri
×
Franța - Ucraina se joacă acum / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!