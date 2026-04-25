Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”

2026 este primul an din istoria fotbalului în care Cupa Mondială se va disputa între 48 de selecționate naționale.

Creșterea cu 50% a numărului de competitoare conduce, automat, la fragilizarea recordurilor istorice. De exemplu, recordurile pentru victoria obținută la cea mai mare diferență de goluri, dar și pentru partida cu cel mai mare număr de goluri înscrise pot fi puse la încercare, având în vedere dezechilibrul mult mai mare, notat în faza grupelor.

Dacă fotbaliștii moderni vor diminua din precauție și se vor dărui în scopul rescrierii istoriei fotbalului, putem asista la momente nemaivăzute până acum.

9-0 și 10-1, cele mai dure scoruri înregistrate în Cupa Mondială

Cele mai dezechilibrate partide cunoscute în faza grupelor Cupei Mondiale 2026

Germania - Curacao, duminică, 14 iunie, ora 22:00

Spania - Capul Verde, luni, 15 iunie, ora 19:00

Brazilia - Haiti, 19 iunie, sâmbătă, 20 iunie, ora 04:00

Anglia - Panama, 28 iunie, ora 00:00

Argentina - Iordania, duminică, 28 iunie, ora 05:00

Cele mai răsunătoare victorii din istoria Cupei Mondiale - ca diferență de goluri - au fost reușite de Ungaria și Iugoslavia.

Ungurii au învins Republica Coreea, în 1954, scor 9-0, iar, în 1982, au învins El Salvadorul cu 10-1.

În 1974, Iugoslavia a trecut, de Zair, scor 9-0.

La opt goluri diferență s-au mai consemnat trei victorii: Suedia a învins Cuba, scor 8-0, în 1938, Uruguay a dispus de Bolivia cu același, scor, în 1950, iar cea mai recentă victorie zdrobitoare din istoria Mondialului rămâne a Germaniei, care a înfrânt Arabia Saudită cu 8-0, în ediția din Japonia și Coreea de Sud, 2002.