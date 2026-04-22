Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-a înregistrat un șoc, în raportul de forțe, înainte de ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

Calendarul anual al circuitului ATP a ajuns la Madrid, după care se va deplasa în Roma, ultima destinație importantă înaintea începerii celui de-al doilea turneu de mare șlem al anului, Roland Garros.

Cu o lună înaintea debutului competiției de la Paris, situația medicală a campionului în exercițiu, Carlos Alcaraz arată departe de liniștitor.

Jannik Sinner, conștient de uriașul avantaj de care dispune, cu o lună înainte de Roland Garros

Contextul îngrijorător, dat de retragerea lui Carlos Alcaraz din optimile turneului ATP 500 de la Barcelona - câștigat ulterior de francezul Arthur Fils, după o finală în minimum de seturi cu rusul Andrey Rublev - se arată suficient pentru a scădea enorm șansele lui Alcaraz de a-și apăra titlul.

Nu doar o imagine care a apărut pe rețelele sociale - ce îl arată pe Alcaraz bandajat cu ghips în zona încheieturii mâinii drepte - lasă de înțeles faptul că până și participarea spaniolului în ediția 2026 a întrecerii de mare șlem din Franța e o incertitudine; declarația făcută recent de Jannik Sinner confirmă că italianul este conștient de marele avantaj de formă și de sănătate de care beneficiază, în raport cu rivalul care „i-a suflat” trofeul, în 2025, în cea mai lungă finală jucată vreodată la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute -, partidă în care Sinner a ratat, consecutiv, trei mingi de meci.

„Carlos trece printr-un moment dificil. Sperăm să îl vedem revenind curând pe teren. Ca rival al său, sper să îl văd la Roland Garros, pentru că, atunci când vrei să câștigi, vrei să o faci învingându-i pe cei mai buni, iar el e printre cei mai valoroși tenismeni din lume,” a declarat Jannik Sinner pentru Sky Sports Italia, notează Tennis365.

Carlos Alcaraz ar suferi de tenosinovită, o inflamație a tecilor conjunctive care învelesc tendoanele, agravată în timpul turneului de la Barcelona.

Carlos Alcaraz, căzut pe locul 2 în clasament, dar și „în ghips”

Psihologic, dar și medical, Alcaraz nu se prezintă în cea mai bună stare. Nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Madrid, unde îi „permite” lui Sinner privilegiul de a visa cu ochii deschiși la un nou trofeu important.

Prezența la Roma e în dubii, cum e și participarea la Roland Garros, iar, în tot acest timp, Jannik Sinner și-a redobândit inclusiv postura de lider ATP.

Succesului de la Melbourne - care l-a confirmat drept cel mai tânăr tenismen din istorie care conturează marele șlem - i-a urmat așadar o serie de ghinioane ce îl dă pe Alcaraz înapoi cu mai mulți pași de făcut pentru a reveni la nivelul la care Sinner se bucură să poată continua, acum, cu mai puțină presiune în jur.

