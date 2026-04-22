Calendarul anual al circuitului ATP a ajuns la Madrid, după care se va deplasa în Roma, ultima destinație importantă înaintea începerii celui de-al doilea turneu de mare șlem al anului, Roland Garros.

Cu o lună înaintea debutului competiției de la Paris, situația medicală a campionului în exercițiu, Carlos Alcaraz arată departe de liniștitor.

Jannik Sinner, conștient de uriașul avantaj de care dispune, cu o lună înainte de Roland Garros

Contextul îngrijorător, dat de retragerea lui Carlos Alcaraz din optimile turneului ATP 500 de la Barcelona - câștigat ulterior de francezul Arthur Fils, după o finală în minimum de seturi cu rusul Andrey Rublev - se arată suficient pentru a scădea enorm șansele lui Alcaraz de a-și apăra titlul.

Nu doar o imagine care a apărut pe rețelele sociale - ce îl arată pe Alcaraz bandajat cu ghips în zona încheieturii mâinii drepte - lasă de înțeles faptul că până și participarea spaniolului în ediția 2026 a întrecerii de mare șlem din Franța e o incertitudine; declarația făcută recent de Jannik Sinner confirmă că italianul este conștient de marele avantaj de formă și de sănătate de care beneficiază, în raport cu rivalul care „i-a suflat” trofeul, în 2025, în cea mai lungă finală jucată vreodată la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute -, partidă în care Sinner a ratat, consecutiv, trei mingi de meci.

„Carlos trece printr-un moment dificil. Sperăm să îl vedem revenind curând pe teren. Ca rival al său, sper să îl văd la Roland Garros, pentru că, atunci când vrei să câștigi, vrei să o faci învingându-i pe cei mai buni, iar el e printre cei mai valoroși tenismeni din lume,” a declarat Jannik Sinner pentru Sky Sports Italia, notează Tennis365.

Carlos Alcaraz ar suferi de tenosinovită, o inflamație a tecilor conjunctive care învelesc tendoanele, agravată în timpul turneului de la Barcelona.