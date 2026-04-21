Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor

Liverpool a avut parte de un sezon dezamăgitor, în contextul în care a pornit din postura de campioană en-titre și a investit aproximativ 500 de milioane de euro pentru transferuri în vară.

Cu cea mai spectaculoasă fereastră de transferuri din istorie, Liverpool este acum pe locul cinci și, cel mai probabil, și-a asigurat deja locul în sezonul următor de UEFA Champions League, competiție din care a fost eliminată de PSG în sferturi (0-2 și 0-2).

Liverpool a decis: Arne Slot rămâne antrenor!

Jocul echipei din acest sezon nu i-a încântat pe fani, iar în spațiul public au apărut chiar zvonuri legate de o posibilă înlocuire a lui Arne Slot (47 de ani), antrenorul olandez care are deja două sezoane pe banca lui Liverpool. Xabi Alonso a fost asociat cu banca echipei de pe Anfield, dar se pare că șefii clubului au alte planuri.

Potrivit jurnaliștilor de la Sky Sports, se pare că olandezul a primit un vot de încredere din partea conducerii și va continua ca antrenor la Liverpool și din sezonul următor. Slot este, totuși, antrenorul care a reușit să câștige titlul în primul an după ”era Jurgen Klopp” și, în ciuda acestui sezon în care rezultatele au lipsit, iar echipa a ”tremurat” serios pentru Champions League, se pare că Slot va mai primi o șansă.