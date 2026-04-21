Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor

Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor Premier League
Liverpool a avut parte de un sezon dezamăgitor, în contextul în care a pornit din postura de campioană en-titre și a investit aproximativ 500 de milioane de euro pentru transferuri în vară.

Cu cea mai spectaculoasă fereastră de transferuri din istorie, Liverpool este acum pe locul cinci și, cel mai probabil, și-a asigurat deja locul în sezonul următor de UEFA Champions League, competiție din care a fost eliminată de PSG în sferturi (0-2 și 0-2).

Liverpool a decis: Arne Slot rămâne antrenor!

Jocul echipei din acest sezon nu i-a încântat pe fani, iar în spațiul public au apărut chiar zvonuri legate de o posibilă înlocuire a lui Arne Slot (47 de ani), antrenorul olandez care are deja două sezoane pe banca lui Liverpool. Xabi Alonso a fost asociat cu banca echipei de pe Anfield, dar se pare că șefii clubului au alte planuri.

Potrivit jurnaliștilor de la Sky Sports, se pare că olandezul a primit un vot de încredere din partea conducerii și va continua ca antrenor la Liverpool și din sezonul următor. Slot este, totuși, antrenorul care a reușit să câștige titlul în primul an după ”era Jurgen Klopp” și, în ciuda acestui sezon în care rezultatele au lipsit, iar echipa a ”tremurat” serios pentru Champions League, se pare că Slot va mai primi o șansă.

În vară, vor urma și alte transferuri pentru Liverpool, deoarece doi dintre jucătorii importanți pentru istoria recentă a clubului vor pleca. Andrew Robertson va ajunge la final de contract, iar Mohamed Salah și-a anunțat deja plecarea.

Arne Slot a strâns, până acum, 108 partide ca antrenor la Liverpool, iar bilanțul este favorabil: are 65 de victorii, 16 rezultate de egalitate și 27 de înfrângeri.

Liverpool l-a ales după ce acesta a avut rezultate remarcabile ca antrenor la Feyenoord, acolo unde a pregătit echipa între 2021 și 2024, reușind să aducă la Rotterdam o Cupă a Olandei și un titlu.

Liverpool ocupă ultimul loc pentru Champions League

Aflată pe locul cinci, Liverpool are acum 55 de puncte, iar distanța față de Chelsea este de șapte puncte, cu cinci etape înainte de finalul acestui sezon.

În următoarea etapă din Premier League, ”cormoranii” vor primi vizita celor de la Crystal Palace, pe 25 aprilie, LIVE pe VOYO.

Un bărbat este în comă, iar soția grav rănită după ce au căzut pe o scară rulantă, în Bistrița
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Dan Șucu, ce lovitură: jucătorul pe care Genoa a plătit peste 10 milioane de euro pleacă gratis!
Andreea Cotruța, încântătoare la Europenele de Haltere de la Batumi (VOYO). Românca a cucerit medalie de argint
Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă
Dan Șucu, ce lovitură: jucătorul pe care Genoa a plătit peste 10 milioane de euro pleacă gratis!
Dan Șucu, ce lovitură: jucătorul pe care Genoa a plătit peste 10 milioane de euro pleacă gratis!
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"



Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă
Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Game over pentru Drăgușin? Ce șanse are, de fapt, Tottenham să retrogradeze
Andreea Cotruța, încântătoare la Europenele de Haltere de la Batumi (VOYO). Românca a cucerit medalie de argint
Andreea Cotruța, încântătoare la Europenele de Haltere de la Batumi (VOYO). Românca a cucerit medalie de argint
Antrenorul dorit de Liverpool a confirmat în direct: "Nu e un secret pentru nimeni"
"Pare să fie favoritul". Jamie Carragher a dezvăluit numele tehnicianului care ar urma să ajungă la Liverpool
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

