Gaziantep a făcut anunțul oficial despre Mirel Rădoi. Ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB

Gaziantep a făcut anunțul oficial despre Mirel Rădoi. Ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB Fotbal extern
Gaziantep a oficializat numirea lui Mirel Rădoi, în aceeași zi în care antrenorul s-a despărțit de FCSB.

GaziantepTurciaFCSBMirel Radoi
Gaziantep anunță sosirea lui Mirel Rădoi

Marți, în jurul prânzului, Mirel Rădoi l-a informat pe Gigi Becali că părăsește FCSB și va da curs ofertei lui Gaziantep, formație aflată pe locul 10 în campionatul Turciei.

Marți seară, Gaziantep a oficializat numirea lui Mirel Rădoi. Rămâne doar ca antrenorul să sosească în Turcia, în cursul dimineții de miercuri, și să semneze contractul care ar urma să îi aducă aproximativ 900.000 de euro anual.

"Gaziantep a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi, fost selecționer al României, pentru funcția de antrenor. Mirel Rădoi și cei din staff-ul său au fost invitați în orașul nostru pentru a încheia negocierile avansate cu conducerea noastră", a transmis Gaziantep, într-un comunicat.

Mirel Rădoi va debuta sâmbătă la Gaziantep, unde va lucra cu Sorescu, Maxim și Drăguș

Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.

Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș.

Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
FC Argeș – U Cluj 1-0, ACUM pe Sport.ro! Gol anulat la Mioveni
FC Argeș – U Cluj 1-0, ACUM pe Sport.ro! Gol anulat la Mioveni
Salariul pe care îl va primi Mirel Rădoi la Gaziantep
Salariul pe care îl va primi Mirel Rădoi la Gaziantep
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
Veste bună pentru Bayern Munchen!
Veste bună pentru Bayern Munchen!
Și-a dat acordul! Fostul antrenor de la Real Madrid, gata să revină pe ”Bernabeu”
Și-a dat acordul! Fostul antrenor de la Real Madrid, gata să revină pe ”Bernabeu”
A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Farul Constanța – FCSB 2-3! „Remontada” după un meci plin de goluri la Ovidiu

Farul Constanța – FCSB 2-3! „Remontada” după un meci plin de goluri la Ovidiu



Salariul pe care îl va primi Mirel Rădoi la Gaziantep
Salariul pe care îl va primi Mirel Rădoi la Gaziantep
FC Argeș – U Cluj 1-0, ACUM pe Sport.ro! Gol anulat la Mioveni
FC Argeș – U Cluj 1-0, ACUM pe Sport.ro! Gol anulat la Mioveni
Și-a dat acordul! Fostul antrenor de la Real Madrid, gata să revină pe ”Bernabeu”
Și-a dat acordul! Fostul antrenor de la Real Madrid, gata să revină pe ”Bernabeu”
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
MM Stoica amenință cu plecarea de la FCSB: "Dacă se întâmplă asta, să pună pe altcineva în locul meu"
MM Stoica amenință cu plecarea de la FCSB: "Dacă se întâmplă asta, să pună pe altcineva în locul meu"
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

stirileprotv Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

