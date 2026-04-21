Gaziantep a făcut anunțul oficial despre Mirel Rădoi. Ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB

Gaziantep anunță sosirea lui Mirel Rădoi
Marți, în jurul prânzului, Mirel Rădoi l-a informat pe Gigi Becali că părăsește FCSB și va da curs ofertei lui Gaziantep, formație aflată pe locul 10 în campionatul Turciei.
Marți seară, Gaziantep a oficializat numirea lui Mirel Rădoi. Rămâne doar ca antrenorul să sosească în Turcia, în cursul dimineții de miercuri, și să semneze contractul care ar urma să îi aducă aproximativ 900.000 de euro anual.
"Gaziantep a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi, fost selecționer al României, pentru funcția de antrenor. Mirel Rădoi și cei din staff-ul său au fost invitați în orașul nostru pentru a încheia negocierile avansate cu conducerea noastră", a transmis Gaziantep, într-un comunicat.
Mirel Rădoi va debuta sâmbătă la Gaziantep, unde va lucra cu Sorescu, Maxim și Drăguș
Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.
Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.
La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș.
Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).
Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).