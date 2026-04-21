Gaziantep a făcut anunțul oficial despre Mirel Rădoi. Ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB

Gaziantep anunță sosirea lui Mirel Rădoi

Marți, în jurul prânzului, Mirel Rădoi l-a informat pe Gigi Becali că părăsește FCSB și va da curs ofertei lui Gaziantep, formație aflată pe locul 10 în campionatul Turciei.

Marți seară, Gaziantep a oficializat numirea lui Mirel Rădoi. Rămâne doar ca antrenorul să sosească în Turcia, în cursul dimineții de miercuri, și să semneze contractul care ar urma să îi aducă aproximativ 900.000 de euro anual.

"Gaziantep a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi, fost selecționer al României, pentru funcția de antrenor. Mirel Rădoi și cei din staff-ul său au fost invitați în orașul nostru pentru a încheia negocierile avansate cu conducerea noastră", a transmis Gaziantep, într-un comunicat.