"Mi-a spus Salah ca Real i-a facut oferta!" Starul lui Liverpool putea ajunge in GALAXIA Madridului, insa a REFUZAT oferta 

Mohamed Salah este unul dintre jucatorii ai caror nume a fost asociat cu Real Madrid in numeroase randuri, insa nimic nu s-a concretizat.

Desi s-a scris de multe ori ca Real Madrid il doreste pe Salah, nu a aparut niciodata stirea unei oferte formale catre jucatorul egiptean.

Cu toate astea, asistentul selectionerului egiptului, Hany Ramzy, a declarat intr-un interviu pentru OnTime Sports ca a existat o oferta pentru starul lui Liverpool.

"Cand lucram cu Hector Cuper, ne antrenam in Elvetia, in martie 2018. Vorbeam cu Salah si mi-a spus ca Real Madrid i-a trimis o oferta. Oferta era cu adevarat buna, insa Salah a vorbit cu mine si cu domnul Cuper si a decis sa ramana la Liverpool pentru ca se simtea bine acolo", a declarat Ramzy.

In acel an, Salah a infruntat Madridul in finala Champions League din Kiev intr-un meci in care a iesit de pe teren accidentat. Un an mai tarziu, atacantul lui Liverpool a ridicat cel mai ravnit trofeu deasupra capului, dupa ce a invins-o pe Tottenham in finala.