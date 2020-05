Unul dintre cei mai buni fundasi ai lumii a dat verdictul in cazul lui Sergio Ramos: "E de o viclenie diabolica. Dar modul cum l-a ranit pe Salah a fost o lovitura de maestru"

Dezvaluirile din cartea lui Giorgio Chiellini continua sa uimeasca lumea fotbalului.

Dupa ce in autobiografia sa, fundasul lui Juventus a dezvaluit ca Arturo Vidal avea o slabiciune pentru alcool. Italianul i-a dedicat lui Ramos un capitol separat.

Chiellini sustine despre spaniol ca este cel mai bun fundas din lume si ca accidentarea pe care i-a provocat-o lui Salah in finala Ligii Campionilor din 2018, a fost intentionata si in acelasi timp a fost o miscare tactica.

"Poti spune despre Ramos ca e impulsiv, ca greseste tactic si ca din cauza lui primeste echipa 8-10 goluri pe sezon, dar el este cel mai bun fundas din lume. Are doua calitati esentiale. Prima, e decisiv in meciurile importante, chiar daca interventiile sale par lipsite de orice logica, provocand accidentari cu o viclenie diabolica. Accidentarea lui Salah a fost o lovitura de maestru. Profesorul, Sergio, a spus mereu ca nu a vrut, dar el realizeaza ca la o asemenea cazatura, in 9 din 10 cazuri iti rupi bratul", a scris fundasul italian.

A doua mare calitate este puterea pe care o transmite prin prezenta sa. Fara Ramos pe teren, vedete precum, Carvajal, Marcelo sau Varane, par niste copii de la o echipa de tineret, iar Madridul devine o echipa fara aparare, a povestit in cartea lui aparatorul "batranei doamne".