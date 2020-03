Ea e stapana peste farfuriile si mancarea lui Salah, Van Dijk si Mane

Un nutritionist german este o piesa de baza a staff-ului lui Jurgen Klopp la Liverpool.

Germanca Mona Nemmer a fost cooptata de Liverpool, in 2016, pe postul de Head of Nutrition, dupa ce inainte lucrase trei ani cu Pep Guardiola la Bayern Munchen si alti cativa la nationalele de juniori si tineret ale Germaniei. Nutritionista de 36 de ani, care are si diploma de chef, este considerata una dintre componentele esentiale in reteta de succes a lui Klopp pe Anfield, care a ridicat echipa de la performante de mijlocul clasamentului, pana la campioana a Europei si lider autoritar in Premier League. Primul lucru impus de Nemmer la Liverpool a fost ca fiecare jucator sa aiba un regim personalizat, depinzand de pozitia in teren, varsta, metabolism, tipul corporal, anotimp, momentul sezonului, cultura din care provine sau gusturile individuale.

"Portarii si fundasii centrali nu alearga la fel de mult ca mijlocasii sau jucatorii de banda, asa ca ultimii trebuie sa aiba o nutritie mai bogata in carbohidrati. De asemenea, avem jucatori care trebuie sa primeasca mai multe proteine si altii care au nevoie de diverse tipuri de minerale si electroliti. Jucatorilor brazilieni, de exemplu, le place sa manance altceva decat celor europeni, africani sau asiatici. Cautam sa avem produse locale si de sezon, dar vanam si ingredientele cele mai calitative din Marea Britanie sau Europa. Sfera mea de influenta nu se opreste la cantonamentul echipei, ci si la ce se consuma in autocar, in deplasari, hoteluri sau chiar in casa fotbalistilor. De asemenea, lucrez cu medicii, fizioterapeutii si preparatorii fizici in functie de parametri. Daca unora le place sa isi faca singuri mancarea, le dam lectii de gatit, iar altora le dam pachete cu alimente. Am grija ca gustarile dintre mese, deserturile si micul dejun sa alimenteze, recupereze si sa ajute si ele performanta”, spune nemtoaica.

Cei mai multi fotbalisti mananca cinci mese pe zi, iar jucatorii lui Liverpool pot primi patru dintre ele din partea clubului in cantonamentul de la Melwood. Departamentul de nutritie ii ajuta pe fotbalisti si pe familii lor chiar cu dotarea bucatariilor, recomandarea echipamentelor, cele mai apropiate locuri de unde pot fi cumparate alimente si livrarile la domiciliu. In vestiarul de pe Anfield, jucatoriilor le-a fost montat un bar cu sucuri si o mica bucatarie direct in vestiar, iar Klopp ia foarte in serios nutritia pentru a controla cat mai bine performanta din teren, recuperarea dupa accidentari si preventia problemelor medicale.