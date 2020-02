Suma care da toate calculele peste cap! Ar fi unul dintre cele mai scumpe transferuri din istorie! Pe cati bani poate pleca Salah de la Liverpool

Legenda celor de la Liverpool, Jamie Carragher, este de parere ca starul cormoranilor, Mohamed Salah, este subapreciat de catre clubul din Premier League, chiar daca are niste cifre fabuloase in tricoul campioanei Europei. Fostul mare fundas al lui Liverpool este de parere ca daca vreo echipa ar fi oferi cel putin 155 de milioane de euro, ar fi sanse foarte mari ca acesta sa plece de Anfield.

"Nu exista nicio sansa ca Alisson si Van Dijk sa fie vanduti. Dar daca le oferi 155 de milioane de euro pentru Salah, s-ar gandi. De aceea spun ca este subapreciat", a declarat Jamie Carragher, pentru Sky Sports.

???? @carra23: "I think Mo Salah is seen as world class by those on the outside but with Liverpool fans I think he is a little bit underappreciated."