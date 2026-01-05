Potrivit presei britanice, Chelsea analizează serios posibilitatea de a face o ofertă de aproximativ 160 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului brazilian.



The Guardian notează că negocierile pentru prelungirea contractului lui Vinicius, scadent în 2027, sunt blocate, iar Real Madrid ia în calcul o eventuală vânzare în vara următoare dacă situația nu se deblochează.



Informații similare apar și în presa spaniolă, care susține că londonezii pregătesc o ofertă structurată cu o sumă fixă de 125 de milioane de euro, plus bonusuri de performanță.



Chelsea, pe locul 5 în Premier League



Pentru Chelsea, mutarea ar reprezenta un nou semnal de forță. La finalul rundei a 20-a din Premier League, formația de pe Stamford Bridge ocupă locul 5, cu 31 de puncte, la trei lungimi de poziția a patra.



Lider este Arsenal, cu 48 de puncte, urmat de Manchester City și Aston Villa, ambele cu 42. Premier League se vede pe VOYO în următoarele trei sezoane, cu transmisiuni complete și comentariu în limba română.



Dacă transferul s-ar realiza, Chelsea ar putea alinia o ofensivă 100% braziliană, cu Vinicius Junior, Joao Pedro și Estevao Willian. Cel mai scump transfer din istoria clubului rămâne Enzo Fernandez, adus pentru 121 de milioane de euro.



Vinicius are cifre impresionante la Real Madrid. Winger-ul se poate lăuda cu 347 de meciuri, 111 goluri și 91 de pase decisive pentru prima echipă. La Flamengo, clubul care l-a lansat, a marcat de 14 ori în 69 de partide.

