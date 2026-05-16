Celtic a cucerit, sâmbătă, pe 16 mai, al 56-lea campionat al Scoției din istorie. Gruparea din Glasgow și-a continuat seria de titluri consecutive, reușind al cincilea triumf la rând.

Celtic continuă să scrie istorie în Scoția

Mai mult decât atât, Celtic și-a adjudecat al 56-lea campionat din istorie, depășindu-și marea rivală Rangers (55). De cealaltă parte, Hearts a ratat oportunitatea să devină prima campioană după 41 de ani în afară de Celtic și Rangers. În sezonul 1984-1985, Aberdeen, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, și-a adjudecat întrecerea internă scoțiană.

Celtic - Hearts, duel contând pentru etapa a 38-a (ultima) din campionatul Scoției, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Oaspeții au deschis scorul prin Shankland în minutul 43, însă nu au putut să își păstreze avantajul mult timp.

În minutul 45+3, Engels a egalat din penalty pentru Celtic și a stabilit scorul final al primei reprize. Celtic a trecut în avantaj abia în minutul 88, când golul lui Maeda a fost validat după consultarea VAR. Inițial a fost semnalizat un ofsaid. Orice emoție pentru gazde a fost risipită în minutul 90+8, când Osmand a stabilit scorul final, 3-1, cu poarta goală.

Celtic a câștigat campionatul cu 82 de puncte, urmată pe poziția secundă de Hearts, rămasă la 80 de puncte.

