Cu o etapă înainte de final, Rapid se află pe locul cinci cu 33 de puncte. O singură victorie, două remize și șase eșecuri au consemnat giuleștenii în nouă runde desfășurate în play-off.

În ultima etapă, Rapid o întâlnește luni, 25 mai, de la ora 20:30, pe Universitatea Craiova în Grant.

Ce fotbalist pleacă odată cu Gâlcă de la Rapid

Partida cu oltenii va fi ultima pentru Costel Gâlcă, dar și pentru Elvir Koljic, atacantul bosniac adus de Rapid de la Universitatea Craiova în urmă cu un an și trei luni pentru 100.000 de euro, potrivit fanatik.

Contractul lui Koljic expiră la finele actualei stagiuni, iar Dan Șucu & Co. nu-i vor mai prelungi înțelegerea fotbalistului născut la Valladolid, care va fi nevoit, astfel, să-și caute un nou angajament în vară.

Koljic, cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, a bifat 45 de apariții la Rapid, pentru care și-a trecut în cont mult prea puține goluri pentru un atacant: șapte. A oferit, pe deasupra, și trei assist-uri.

Marius Șumudică îl vrea pe Daniel Pancu la Rapid

Fostul antrenor de la Rapid îl vrea la echipa sa de suflet pe Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, care a pus viitorul său sub semnul întrebării, ținând cont de faptul că este dorit, după cum susține el, de mai multe echipe.

”Știi ce îmi doresc în momentul de față? L-am auzit și pe Pancu că dădea nu știu ce interviuri și ce spunea pe acolo. Îmi doresc să vină Pancu la Rapid. Mai mult decât să se întoarcă Șumudică la Rapid vreodată. Asta e dorința mea în momentul de față.

Nu spun mai multe, pentru că eu nu am vorbit niciodată de Pancu și nici nu o să vorbesc. Nu voi vorbi niciodată urât de Pancu. Îmi doresc din suflet să vină Pancu la Rapid. Este momentul lui Pancu la Rapid, n-a fost de 6 ani. Este un antrenor care a dovedit în ultimul mandat că poate să facă și este momentul ca Rapid să facă performanță.

Și cred cu sinceritate că dacă Pancu va veni la Rapid, cu sprijinul pe care îl va avea din partea tuturor, va reuși. Și îmi doresc lucrul ăsta”, a spus Marius Șumudică la fanatik.