Celtic a fost condusă în ''Old Firm'', derby-ul de tradiţie al fotbalului scoţian, aflat acum la episodul cu numărul 452, prin golul lui Mikey Moore (9), dar a revenit şi a egalat prin sud-coreeanul Hyun-jun Yang (23), dubla japonezului Daizen Maeda (53, 57) aducând victoria campioanei en-titre.

Celtic a învins-o pe marea rivală Rangers cu scorul de 3-1, duminică, pe Celtic Park, într-un meci din antepenultima etapă a play-off-ului ligii scoţiene de fotbal, astfel că rămâne în cursa pentru titlu, transmite AFP.

Liderul la zi din Premiership, Hearts, a obţinut doar o remiză în deplasare cu Motherwell, 1-1.

Stephen Kingsley (25) a marcat în propria poartă, după care Lawrence Shankland (43) a restabilit egalitatea pentru ''inimi''.

Hearts și Celtic, despărțite de 1 punct, joacă ”finala” campionatului în ultima etapă

Heart of Midlothian are 77 de puncte, fiind urmată la o lungime de Celtic (76 p), echipă care a câştigat 13 din ultimele 14 titluri.

Hearts mai are de jucat acasă cu Falkirk şi în deplasare cu Celtic, în timp ce alb-verzii vor juca în deplasare cu Motherwell, înaintea meciului de titlu cu Hearts (16 mai), scrie Agerpres.

Ultima dată când titlul în Scoția a fost câștigat de o altă echipă decât Celtic sau Rangers a fost tocmai în sezonul 1984-1985, când s-a impus Aberdeen, condusă atunci de Alex Ferguson.