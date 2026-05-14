Hearts va juca pe terenul lui Celtic, în partida care decide campioana

Fotbalul din Scoția se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din istoria primei ligi. După ce Celtig Glasgow a reușit să învingă pe Motherwell în minutele de prelungire (3-2), dintr-un penalty contestat de adversari, ultima etapă a campionatului se va juca cu titlul pe masă.

Hearts și Celtic, echipe aflate la o distanță de un punct în campionat, se vor confrunta pe 16 mai, pe arena trupei din Glasgow, pentru a stabili campioana acestei ediții de campionat. Dacă de "The Jam Tarts" vor evita înfrângerea, vor câștiga primul titlu după o "secetă" de 66 de ani și vor deveni prima campioană din 1985 încoace, alta în afară de Celtic și Rangers. În sezonul 1984-1985 Aberdeen FC îl avea pe Alex Ferguson pe bancă și în lot se găseau Jim Leighton, Alex McLeish, Willie Miller, John McMaster, Stewart McKimmie și Bryan Gunn.

Celtic și Rangers au fiecare câte 55 de titluri de campioană!

Scottish Football League/ Scottish Premiership este un campionat care a fost dominat copios de Celtic Glasgow (55 de titluri de campioană) și Glasgow Rangers (55). De-a lungul istoriei, de la înființarea în 1890, doar alte nouă echipe au mai devenit campioane ale Scoției, respectiv Aberdeen (4), Heart of Midlothian (4), Hibernian (4), Dumbarton (2), Motherwell (1), Kilmarnock (1), Dundee FC (1), Dundee United (1) și Third Lanark (1).

Heart of Midlothian Football Club este un club înființat în 1874, care joacă pe arena Tynecastle Park din Edinburgh (19.852 de locuri), este antrenată de Derek McInnes și cei mai cunoscuți jucători diun lotul actual sunt Craig Gordon, Stuart Findlay, Stephen Kingsley, Alexander Schwolow și Lawrence Shankland. Echipa a petrecut 123 de sezoane în prima divizie scoțiană și ultimul titlu câștigat a fost în stagiunea 1959-1960.

Clasamentul din play-off-ul Scottish Premiership, cu o etapă înaintea finalului sezonul 2025-2026:

1. Heart of Midlothian - 80 puncte (37 meciuri)

2. Celtic Glasgow - 79 puncte (37 meciuri)

3. Glasgow Rangers - 69 puncte (37 meciuri)

4. Motherwell - 58 puncte (37 meciuri)

5. Hibernian - 57 puncte (37 meciuri)

6. Falkirk - 49 puncte (37 meciuri)

Meciurile din ultima etapă - Celtic Glasgow - Heart of Midlothian / Falkirk FC - Glasgow Rangers / Hibernian FC - Motherwell FC

