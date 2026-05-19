Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre plecarea la Rapid: ”Știți ce îmi doresc eu!”

Daniel Pancu a vorbit recent despre situația sa de la CFR Cluj, dar și despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid.  

În ultimele săptămâni, antrenorul a intrat într-un conflict deschis cu patronul Ioan Varga.


După ce conducerea lui CFR Cluj a anunțat că Daniel Pancu va fi antrenorul formației din Gruia și în următorul sezon, Daniel Pancu a transmis că acest lucru nu este bătut în cuie și a subliniat că nu este mulțumit de condițiile întâlnite la CFR Cluj. 

Antrenorul a spus că pentru a rămâne în Gruia, e nevoie ca anumite condiții să fie îndeplinite. Pancu a cerut o bază de antrenament, salarii la zi și câteva transferuri, lucru ce l-a enervat la culme pe Ioan Varga, care l-a făcut ”nesimțit” pe tehnician. 

În ultimele zile, s-a vehiculat că Daniel Pancu o va părăsi pe CFR Cluj și va semna cu Rapid. Chiar agentul său, Ioan Becali, a făcut anunțul. Pancu susține însă că este încă legat contractual de CFR Cluj, însă nu a negat că își dorește să o preia pe Rapid. 

E și domnul Copilu în club de vreo săptămână, e și președintele, directorul sportiv. Echipa pleacă în Austria. Nu am mai vorbit cu domnul Varga, a fost o neînțelegere probabil, eu nu aveam nevoie de nicio scuză. 

Mai am un meci. E destul de complicat. Mai am contract, am o clauză de reziliere, nu pot să spun că bat din palme și am plecat de la CFR. Știți foarte bine ce îmi doresc și eu zic că e normal. O echipă precum Rapid beneficiază de condițiile de care vorbesc eu. Eu am fost în cele mai proaste condiții la Rapid, iar acum, dacă m-aș întoarce, m-aș întoarce în cele mai bune condiții. 

Am vorbit cu domnul Șucu o singură dată, eram antrenor la echipa națională de tineret. Ne-am întâlnit în timpul unui cantonament în Turcia. Cu Victor Angelescu vorbesc de mult timp, ne cunoaștem de multă vreme. Dacă au vorbit, au făcut-o cu managerul meu. Am un contract bun pentru România aici, chiar foarte bun, nu știu care ar fi obiectivele dacă aș merge la Rapid. Încă nu am fost anunțat de managerul meu (n.r. dacă merge la Rapid)”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

De altfel, Pancu a dezvăluit că niște oficiali din partea unui club din Turcia s-au interesat de serviciile sale, însă a mărturisit că, până când nu va afla numele echipei din Turcia, nu se va implica în negocieri. 

Am avut un contact din Turcia, m-a contactat o persoană foarte serioasă, nu mi-a spus despre ce club e vorba. M-a întrebat de pretenții. Până nu îmi spune numele clubului, nu îi spun pretențiile. Nu e vorba de bani, e vorba despre pretențiile echipei. Dacă mergi la o echipă mică, șansele să depășești trei luni sunt minime. Echipele mari schimbă mult mai rar antrenorii decât echipele mici”, a adăugat Pancu. 

