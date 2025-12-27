Louis Munteanu, făcut praf în Scoția: "Extrem de neprofesionist, așa ceva nu se tolerează! Imaginați-vă dacă era la Celtic și îmbrăca tricoul lui Rangers!"

Louis Munteanu a decis să își petreacă vacanță de iarnă acasă, la Vaslui. Golgheterul sezonului trecut din Superliga a participat zilele trecute la o partidă de fotbal în sală desfășurată în orașul natal, alături de Andrei Borza, Marian Aioani sau Ovidiu Perianu. În imaginile postate pe rețelele sociale de ASC Ivacec Vaslui, Munteanu a apărut îmbrăcat cu tricoul lui FCSB, gest ce a stârnit furia patronului de la CFR Cluj, Ioan Varga, care a spus că este "un gest lipsit de creier".



Episodul cu Louis Munteanu protagonist a fost comentat și în Scoția, având în vedere că, în ultimele luni, Celtic și-ar fi manifestat interesul pentru transferul golgheterului Superligii din sezonul trecut.

67HailHail, publicație apropiată de clubul Celtic, a comentat gestul lui Munteanu: "Zvonurile despre transferul atacantului s-au diminuat în ultima perioadă, iar acum pare o veste bună pentru Celtic. Munteanu a fost implicat într-un scandal în România după un gest care nu ar fi fost tolerat la Glasgow".

"De Crăciun, Munteanu a apărut în public purtând tricoul marii rivale a lui CFR Cluj, FCSB. Această ultimă controversă în care este implicat românul e o nouă dovadă că Celtic a evitat un glonț, având în vedere că jucătorul pare extrem de neprofesionist.

Acest gest ridică întrebări despre caracterul său și despre respectul pe care îl are față de fanii lui CFR Cluj.

Imaginați-vă dacă Munteanu era jucătorul lui Celtic și ar fi încercat să forțeze un transfer purtând tricoul lui Rangers", au mai scris scoțienii.



Louis Munteanu, invitat la încă un eveniment din Vaslui, după scandalul cu tricoul FCSB-ului Louis Munteanu, care ar urma să fie amendat de CFR Cluj după acest episod controversat, este așteptat acum la un nou eveniment în Vaslui. Atacantul a fost invitat la "Jocul generațiilor - modele vs. talente, ediția a doua", un meci de fotbal în sală găzduit de Sala Sporturilor Vaslui, duminică, 28 decembrie, de la ora 10:00.

Munteanu va face parte din echipa talentelor, reprezentând cei mai buni fotbaliști vasluieni în activitate, alături de David Maftei, Denis Bujor, Rareș Munteanu, Ștefan Amarandei și David Mario. În cealaltă echipă, cea a modelelor, vor fi prezenți Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Vasile Buhăescu, Sorin Sava și Mihai Artene.

"Invitați surpriză vor intra pe teren – îi veți descoperi doar dacă veniți în sală!

Un eveniment pentru toți iubitorii fotbalului, de la mic la mare.

Veniți să susținem împreună fotbalul vasluian!", a transmis CSM Vaslui.

