Hearts a trecut și de St. Mirren, 2-0 miercuri seara deși a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 15, și rămâne lider în Scottish Premiership, cu un avans de șase puncte față de Celtic și Rangers, singurele echipe care au câștigat titlul de campioană în Scoția în ultimii 40 de ani!
Înainte de dominația teribilă a celor două rivale din ”Old Firm”, ultima campioană a fost Aberdeen, în 1985, cu Alex Ferguson pe bancă.
Hearts, al doilea meci consecutiv câștigat în inferioritate numerică
Mijlocașul central congolez Beni Baningime a văzut direct cartonașul roșu după un sfert de oră, dar Hearts și-a văzut de treabă și în a doua repriză a marcat prin Lawrence Shankland ('60) și islandezul Tomas Bent Magnusson ('80 - foto) pentru o nouă victorie.
Duminica trecută, Hearts câștigase tot în inferioritate numerică duelul cu Dundee FC din campionat! Cu portarul german Alexander Schwolow eliminat în minutul 45+5 și cu atacantul portughez Claudio Braga marcator în victoria cu 1-0 ('27).
Craig Gordon, portarul de 43 de ani al lui Hearts, a calificat Scoția la Campionatul Mondial din 2026
Acum, cu St. Mirren, portar titular a fost veteranul Craig Gordon (43 de ani), cel care a debutat în fotbalul mare tocmai în 2002, chiar la Hearts, de unde a plecat la Sunderland (Premier League).
A mai trecut pe la Celtic, iar în vara lui 2020 s-a întors la Hearts, aflată atunci în liga secundă.
Gordon a jucat titular la naționala Scoției în ultimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial, iar victoria 4-2 cu Danemarca din noiembrie anul trecut a consfințit calificarea britanicilor la turneul final, acolo unde au jucat ultima dată, ca și România, în 1998.
Ce scrie BBC despre echipa lui Derek McInnes
”Hearts sfidează orice pronostic. Încă o dată, a demonstrat că este o pretendentă la titlu. Când a fost sub presiune, a găsit toate răspunsurile”, a scris BBC despre echipa antrenată de Derek McInnes (54 de ani), fostul jucător de la Rangers, West Bromwich Albion sau Dundee United.
Heart of Midlothian, club din Edinburgh înființat tocmai în 1874, are în palmares patru titluri de campioană a Scoției (1895, 1897, 1958 și 1960).
Ultimul trofeu important câștigat de Hearts este Cupa Scoției, în sezonul 2011-2012.
Clasamentul din Scottish Premiership