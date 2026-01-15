VIDEO Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!

Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic! Fotbal extern
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Heart of Midlothian este aproape de cea mai mare surpriză din istoria Scottish Premiership.

TAGS:
heartsHeart of MidlothianDerek McInnesrangersceltic
Din articol

Hearts a trecut și de St. Mirren, 2-0 miercuri seara deși a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 15, și rămâne lider în Scottish Premiership, cu un avans de șase puncte față de Celtic și Rangers, singurele echipe care au câștigat titlul de campioană în Scoția în ultimii 40 de ani!

Înainte de dominația teribilă a celor două rivale din ”Old Firm”, ultima campioană a fost Aberdeen, în 1985, cu Alex Ferguson pe bancă. 

Hearts, al doilea meci consecutiv câștigat în inferioritate numerică

Mijlocașul central congolez Beni Baningime a văzut direct cartonașul roșu după un sfert de oră, dar Hearts și-a văzut de treabă și în a doua repriză a marcat prin Lawrence Shankland ('60) și islandezul Tomas Bent Magnusson ('80 - foto) pentru o nouă victorie.

Duminica trecută, Hearts câștigase tot în inferioritate numerică duelul cu Dundee FC din campionat! Cu portarul german Alexander Schwolow eliminat în minutul 45+5 și cu atacantul portughez Claudio Braga marcator în victoria cu 1-0 ('27).

Craig Gordon, portarul de 43 de ani al lui Hearts, a calificat Scoția la Campionatul Mondial din 2026

Acum, cu St. Mirren, portar titular a fost veteranul Craig Gordon (43 de ani), cel care a debutat în fotbalul mare tocmai în 2002, chiar la Hearts, de unde a plecat la Sunderland (Premier League). 

A mai trecut pe la Celtic, iar în vara lui 2020 s-a întors la Hearts, aflată atunci în liga secundă.

Gordon a jucat titular la naționala Scoției în ultimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial, iar victoria 4-2 cu Danemarca din noiembrie anul trecut a consfințit calificarea britanicilor la turneul final, acolo unde au jucat ultima dată, ca și România, în 1998.

Ce scrie BBC despre echipa lui Derek McInnes

”Hearts sfidează orice pronostic. Încă o dată, a demonstrat că este o pretendentă la titlu. Când a fost sub presiune, a găsit toate răspunsurile”, a scris BBC despre echipa antrenată de Derek McInnes (54 de ani), fostul jucător de la Rangers, West Bromwich Albion sau Dundee United.

Heart of Midlothian, club din Edinburgh înființat tocmai în 1874, are în palmares patru titluri de campioană a Scoției (1895, 1897, 1958 și 1960).

Ultimul trofeu important câștigat de Hearts este Cupa Scoției, în sezonul 2011-2012.

Clasamentul din Scottish Premiership

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
ULTIMELE STIRI
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Julia Sauter, locul 18 după programul scurt la Campionatul European de patinaj artistic
Julia Sauter, locul 18 după programul scurt la Campionatul European de patinaj artistic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso



Recomandarile redactiei
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid
Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Alte subiecte de interes
Concluziile trase de scoțieni după ce Ianis Hagi a fost din nou decisiv la Rangers: ”A fost izolat!”
Concluziile trase de scoțieni după ce Ianis Hagi a fost din nou decisiv la Rangers: ”A fost izolat!”
Câte milioane de euro a câștigat ultima echipă clasată în grupa din Conference League, competiția ”săracilor”
Câte milioane de euro a câștigat ultima echipă clasată în grupa din Conference League, competiția ”săracilor”
Hearts este liderul-surpriză din Scoția. Celtic, contraperformanță înregistrată ultima dată în 1978
Hearts este liderul-surpriză din Scoția. Celtic, contraperformanță înregistrată ultima dată în 1978
Celtic și Rangers tremură, se anunță o mare surpriză în Scoția! Lider-șoc cu un parcurs aproape de perfecțiune
Celtic și Rangers tremură, se anunță o mare surpriză în Scoția! Lider-șoc cu un parcurs aproape de perfecțiune
"Omul potrivit, la momentul potrivit!" Noul favorit pentru banca lui Rangers, după ce varianta Southgate nu s-a concretizat
"Omul potrivit, la momentul potrivit!" Noul favorit pentru banca lui Rangers, după ce varianta Southgate nu s-a concretizat
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!