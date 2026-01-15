Hearts a trecut și de St. Mirren, 2-0 miercuri seara deși a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 15, și rămâne lider în Scottish Premiership, cu un avans de șase puncte față de Celtic și Rangers, singurele echipe care au câștigat titlul de campioană în Scoția în ultimii 40 de ani!

Înainte de dominația teribilă a celor două rivale din ”Old Firm”, ultima campioană a fost Aberdeen, în 1985, cu Alex Ferguson pe bancă.

Hearts, al doilea meci consecutiv câștigat în inferioritate numerică



Mijlocașul central congolez Beni Baningime a văzut direct cartonașul roșu după un sfert de oră, dar Hearts și-a văzut de treabă și în a doua repriză a marcat prin Lawrence Shankland ('60) și islandezul Tomas Bent Magnusson ('80 - foto) pentru o nouă victorie.

Duminica trecută, Hearts câștigase tot în inferioritate numerică duelul cu Dundee FC din campionat! Cu portarul german Alexander Schwolow eliminat în minutul 45+5 și cu atacantul portughez Claudio Braga marcator în victoria cu 1-0 ('27).

