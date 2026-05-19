GALERIE FOTO Dacia Logan i-a dat pe spate pe englezi! Ce au scris britanicii după ce marca românească ”l-a umilit” pe Verstappen

Dacia Logan i-a dat pe spate pe englezi! Ce au scris britanicii după ce marca românească ”l-a umilit” pe Verstappen AUTO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La startul uneia dintre cele mai interesante curse din lumea sportului cu motor, cursa de 24 de ore de la Nurburgring, a luat parte și o Dacia Logan. 

TAGS:
DaciaDacia LoganNurgburgringMax Verstappen
Din articol

În cadrul aceluiași eveniment a participat și multiplul campion mondial din Formula 1, Max Verstappen, care a participat la volanul unui Mercedes GT3, iar prezența starului din F1 a atras o mulțime de spectatori. 

Dacia Logan, povestea frumoasă a underdog-ului de la Nurburgring

  • Dacia logan 21
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Britanicii au fost impresionați de felul în care s-a comportat Dacia Logan pe circuitul de la Nurburgring și au remarcat că în multe momente Verstappen a avut probleme cauzate de marca românească.

Starul din Formula 1, Max Verstappen, a fost eclipsat de o neașteptată mașină modestă pe cel mai periculos circuit din lume, acoperit de pete de ulei”, au titrat britanicii de la The Sun.

Mașina echipei Ollis Garage Racing Dacia a fost subclasată de puterea și viteza celorlalte mașini care au luat startul la Nurburgring și a încheiat cursa pe locul 107 din 159, însă Dacia a impresionat prin fiabilitatea de care a dat dovadă și prin faptul că a reușit să încheie cursa.

Englezii au scos în evidență un moment în care Dacia se duelează cu Max Verstappen și Mercedesul său GT3, blocându-l într-o serie de viraje.

Cu trei ore înainte de finalul cursei, Dacia a întâmpinat probleme și și-a pierdut o roată, însă eforturile mecanicilor prezenți la boxe au permis mașinii să încheie cursa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre plecarea la Rapid: ”Știți ce îmi doresc eu!”
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre plecarea la Rapid: ”Știți ce îmi doresc eu!”
Ce fotbalist pleacă odată cu Gâlcă de la Rapid
Ce fotbalist pleacă odată cu Gâlcă de la Rapid
Bogdan Vlădău intră în ring! Doroftei: „Are foarte mari șanse!” RXF 30, acum pe VOYO
Bogdan Vlădău intră în ring! Doroftei: „Are foarte mari șanse!” RXF 30, acum pe VOYO
90.000.000 de euro! Bayern Munchen negociază transferul starului de la Manchester City
90.000.000 de euro! Bayern Munchen negociază transferul starului de la Manchester City
Carlos Alcaraz anunță: ”Trebuie să mă retrag”
Carlos Alcaraz anunță: ”Trebuie să mă retrag”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre plecarea la Rapid: ”Știți ce îmi doresc eu!”
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre plecarea la Rapid: ”Știți ce îmi doresc eu!”
Ce fotbalist pleacă odată cu Gâlcă de la Rapid
Ce fotbalist pleacă odată cu Gâlcă de la Rapid
Bogdan Vlădău intră în ring! Doroftei: „Are foarte mari șanse!” RXF 30, acum pe VOYO
Bogdan Vlădău intră în ring! Doroftei: „Are foarte mari șanse!” RXF 30, acum pe VOYO
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano
Ce gest! Rațiu i-a impresionat pe spanioli și s-a viralizat pe internet
Ce gest! Rațiu i-a impresionat pe spanioli și s-a viralizat pe internet
Alte subiecte de interes
Dacia a prezentat mașina cu care vrea să dea lovitura în cea mai dificilă cursă din lume, Raliul Dakar (P)
Dacia a prezentat mașina cu care vrea să dea lovitura în cea mai dificilă cursă din lume, Raliul Dakar (P)
"Care e cel mai bun campionat din lume?" Petrescu a răspuns direct și a ajuns la... Dacia și Mercedes
"Care e cel mai bun campionat din lume?" Petrescu a răspuns direct și a ajuns la... Dacia și Mercedes 
Au aparut primele imagini cu Dacia Logan 3! Care sunt principalele imbunatatiri aduse de producator si cand va fi lansat modelul! FOTO
Au aparut primele imagini cu Dacia Logan 3! Care sunt principalele imbunatatiri aduse de producator si cand va fi lansat modelul! FOTO
Dacia Sandero 2020, primele imagini OFICIALE! Renault relanseaza Stepway si Logan. MEGA GALERIE FOTO
Dacia Sandero 2020, primele imagini OFICIALE! Renault relanseaza Stepway si Logan. MEGA GALERIE FOTO
Tragedii dinainte anuntate: TOP 10 cele mai PERICULOASE CURSE AUTO
Tragedii dinainte anuntate: TOP 10 cele mai PERICULOASE CURSE AUTO
"Verstappen primește o mașină mai bună?" Sergio Perez a răspuns sincer
"Verstappen primește o mașină mai bună?" Sergio Perez a răspuns sincer
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!