În cadrul aceluiași eveniment a participat și multiplul campion mondial din Formula 1, Max Verstappen, care a participat la volanul unui Mercedes GT3, iar prezența starului din F1 a atras o mulțime de spectatori.

Britanicii au fost impresionați de felul în care s-a comportat Dacia Logan pe circuitul de la Nurburgring și au remarcat că în multe momente Verstappen a avut probleme cauzate de marca românească.

”Starul din Formula 1, Max Verstappen, a fost eclipsat de o neașteptată mașină modestă pe cel mai periculos circuit din lume, acoperit de pete de ulei”, au titrat britanicii de la The Sun.

Mașina echipei Ollis Garage Racing Dacia a fost subclasată de puterea și viteza celorlalte mașini care au luat startul la Nurburgring și a încheiat cursa pe locul 107 din 159, însă Dacia a impresionat prin fiabilitatea de care a dat dovadă și prin faptul că a reușit să încheie cursa.

Englezii au scos în evidență un moment în care Dacia se duelează cu Max Verstappen și Mercedesul său GT3, blocându-l într-o serie de viraje.

Cu trei ore înainte de finalul cursei, Dacia a întâmpinat probleme și și-a pierdut o roată, însă eforturile mecanicilor prezenți la boxe au permis mașinii să încheie cursa.