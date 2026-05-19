În cadrul aceluiași eveniment a participat și multiplul campion mondial din Formula 1, Max Verstappen, care a participat la volanul unui Mercedes GT3, iar prezența starului din F1 a atras o mulțime de spectatori.
GALERIE FOTO Dacia Logan i-a dat pe spate pe englezi! Ce au scris britanicii după ce marca românească ”l-a umilit” pe Verstappen
La startul uneia dintre cele mai interesante curse din lumea sportului cu motor, cursa de 24 de ore de la Nurburgring, a luat parte și o Dacia Logan.
Britanicii au fost impresionați de felul în care s-a comportat Dacia Logan pe circuitul de la Nurburgring și au remarcat că în multe momente Verstappen a avut probleme cauzate de marca românească.
”Starul din Formula 1, Max Verstappen, a fost eclipsat de o neașteptată mașină modestă pe cel mai periculos circuit din lume, acoperit de pete de ulei”, au titrat britanicii de la The Sun.
Mașina echipei Ollis Garage Racing Dacia a fost subclasată de puterea și viteza celorlalte mașini care au luat startul la Nurburgring și a încheiat cursa pe locul 107 din 159, însă Dacia a impresionat prin fiabilitatea de care a dat dovadă și prin faptul că a reușit să încheie cursa.
Englezii au scos în evidență un moment în care Dacia se duelează cu Max Verstappen și Mercedesul său GT3, blocându-l într-o serie de viraje.
Cu trei ore înainte de finalul cursei, Dacia a întâmpinat probleme și și-a pierdut o roată, însă eforturile mecanicilor prezenți la boxe au permis mașinii să încheie cursa.
