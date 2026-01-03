LIVE TEXT Celtic - Rangers, Old Firm number 449 pe Sport.ro! Egalitate absolut IREALĂ între cele două mari rivale

Celtic - Rangers, Old Firm number 449 pe Sport.ro! Egalitate absolut IREALĂ între cele două mari rivale Fotbal extern
Marele derby din fotbalul scoțian, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Celtic - Rangers în Old Firm - episodul 449

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Celtic și Rangers se întâlnesc în Old Firm, marele derby al orașului Glasgow și al fotbalului scoțian.

Este meciul cu numărul 449 între cele două uriașe rivale!

Derby-ul Celtic - Rangers se dispută pe ”Celtic Park” și contează pentru etapa a 21-a din Scottish Premiership, unde liderul surprinzător este Hearts.

Statistica meciurilor directe Celtic - Rangers: ambele au câte 171 de victorii și câte 55 de titluri de campioană

Celtic vs Rangers: 

171 de victorii Celtic, 171 de victorii Rangers, 106 egaluri

55 de titluri de campioană Celtic, 55 de titluri de campioană Rangers

Clasamentul LIVE din Scottish Premiership

Clasamente oferite de Sofascore
