LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Celtic și Rangers se întâlnesc în Old Firm, marele derby al orașului Glasgow și al fotbalului scoțian.

Este meciul cu numărul 449 între cele două uriașe rivale!

Derby-ul Celtic - Rangers se dispută pe ”Celtic Park” și contează pentru etapa a 21-a din Scottish Premiership, unde liderul surprinzător este Hearts.

Statistica meciurilor directe Celtic - Rangers: ambele au câte 171 de victorii și câte 55 de titluri de campioană



Celtic vs Rangers:

171 de victorii Celtic, 171 de victorii Rangers, 106 egaluri

55 de titluri de campioană Celtic, 55 de titluri de campioană Rangers

