S-a retras Pedro! Campionul mondial din 2010, mesaj emoționant: „Simt că a sosit momentul”

Liber de contract după despărţirea de Lazio la expirarea înţelegerii sale în luna iulie, Pedro a fost un membru de bază al echipei Spaniei care a câştigat Cupa Mondială din 2010, fiind titular în finala în care La Roja a învins Olanda. De asemenea, el a contribuit la victoria Spaniei la EURO 2012.

"Simt că a sosit momentul. Momentul să fac un pas înainte şi să încep un nou capitol din viaţa mea. Plec mândru că mi-am trăit visul şi le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături pentru a-l transforma în realitate. Îţi mulţumesc, fotbal, că m-ai făcut atât de fericit", a declarat Pedro într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Pedro a făcut pasul către prima echipă a Barcelonei în 2008 şi a cunoscut o ascensiune remarcabilă sub comanda lui Pep Guardiola, cucerind 20 de trofee majore alături de clubul catalan.

Atacantul originar din Tenerife a marcat în victoria cu 3-1 a Barcelonei împotriva lui Manchester United, în finala Ligii Campionilor din 2011, înainte de a se transfera la Chelsea în 2015. El a câştigat titlul în Premier League în cel de-al doilea său sezon pe Stamford Bridge şi a petrecut ulterior un sezon la AS Roma, înainte de a trece în cealaltă parte a oraşului pentru a se alătura lui Lazio, unde şi-a petrecut ultimii cinci ani ai carierei.

Pedro a avut 794 de apariţii la nivel de club, marcând 197 de goluri, iar pentru Spania a înscris de 17 ori în 65 de meciuri, scrie Agerpres.