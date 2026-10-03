JJ Gabriel a plecat din Anglia și se antrenează singur la Barcelona

Cel mai mare talent din academia lui Manchester United, JJ Gabriel, a decis să se transfere la alt club, după ce familia sa s-a certat cu oficialii clubului englez, reprosând faptul că fotbalistului nu i s-a promis debutul la prima formație în acest sezon. Dorit de FC Barcelona, Real Madrid, PSG și Bayern Munchen, acesta nu poate semna un contract de profesionist până nu împlinește 16 ani, adică pe 6 octombrie 2026.

Deco, directorul sportiv al catalanilor, a declarat că nu există interes din partea clubului său pentru tânărul atacant, dar presa spaniolă a remarcat că acesta s-a relocat deja la Barcelona, unde se pregătește singur cu ajutorul unui preparator fizic. Cu un excelent control al balonului și cu o tehnică ieșită din comun, acesta a fost supranumit "Kid Messi" ("Micul Messi), fiind asemănat cu fostul star al Barcelonei.

Cel mai tânăr jucător al lui United care a evoluat într-un meci neoficial

Joseph Junior Andreou O'Cearuill (15 ani), cunoscut ca JJ Gabriel, este născut la Enfield (Greater London), tatăl său fiind fostul internațional irlandez Joe O'Cearuill (ex-Arsenal, Barnet, St Patrick's Athletic, Enfield Town, Forest Green Rovers, Dover Athletic etc.) și mama sa fiind originară din Cipru. Datorită ascendeței sale a fost eligibil pentru naționalele de juniori din Anglia, Irlanda, Cipru și Trinidad și Tobago, dar ales selecționatele engleze (U15, U16, U17).

A fost junior la academiile cluburilor Chelsea, Arsenal, West Ham United și Manchester United. În aprilie 2025, la doar 14 ani, a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Professional Development League (U18 Premier League). În vara anului 2025, a fost chemat să se antreneze cu echipa de seniori a "Diavolilor Roșii", iar în mai 2026 a primit trofeul U18 Premier League Player of the Season, echipa sa ocupând locul secund în North Division.



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