Veste importantă primită de Barcelona despre un jucător-cheie

Veste importantă primită de Barcelona despre un jucător-cheie La Liga
Alexandru Hațieganu
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După ce Raphinha (29 de ani) s-a întors din Australia cu o accidentare la coapsa dreaptă, clubul a confirmat că brazilianul va putea juca sâmbătă, pe 10 octombrie, în etapa a opta a campionatului.

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Din articol

Raphinha va fi disponibil să joace împotriva lui Getafe sâmbătă, 10 octombrie (ora 19:30), pe Camp Nou, în următorul meci din La Liga pentru imbatabila Barcelona, care conduce clasamentul cu 21 de puncte din 21 posibile. 

Barcelona poate conta pe Raphinha împotriva lui Getafe

Atacantul brazilian a fost supus unor teste, iar rezultatele au fost bune, după ce edemul de la coapsa dreaptă l-a obligat să părăsească meciul amical, pe care Barca l-a câștigat cu 4-2 în Australia marțea trecută; el a înscris un gol din penalty.

Deși exista încredere că disconfortul nu va fi grav, pe baza informațiilor primite chiar de la jucător, Barcelona aștepta rezultatele testelor medicale. Raphinha a sosit azi în jurul orei 11:00 și a părăsit locul de testare cu puțin înainte de ora 12:30, cu propria mașină, notează Mundo Deportivo

Raphinha

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Raphinha, menajat la naționala Braziliei

Așadar, Raphinha nu este accidentat și a fost menajat la naționala Braziliei pentru amicalul de sâmbătă împotriva Indiei, la Kolkata. 

Cu toate acestea, se vor lua măsuri de precauție suplimentare săptămâna viitoare, când antrenamentele se vor relua luni. 

Calendarul va fi foarte aglomerat în octombrie pentru Barcelona. Getafe (10 octombrie), Galatasaray (13), Betis (17), Paris Saint-Germain (20) și Real Madrid (25) sunt adversarele pe care le vor întâlni catalanii.

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