STOP JOC! Pedro tocmai a marcat cel mai tare gol din aceasta vara! "ASTA E MAGIE!"

Chelsea si RB Salzburg au facut spectacol intr-o partida amicala.

Era lui Frank Lampard la Chelsea continua cu o noua victorie cu multe goluri. Dupa 4-3 in fata celor de la Reading, Chelsea a invins-o cu 5-3 pe Red Bull Salzburg pe stadionul campioanei Austriei. Noua achizitie, Christian Pulisic, a reusit o dubla in doar 8 minute in prima repriza, Barkley marcand si el intre cele 2 goluri ale americanului.

Onguene a redus din diferenta imediat dupa pauza, pentru ca apoi sa vina golul meciului si, probabil, al acestei veri! Spaniolul a trimis superb cu calcaiul dupa o centrare a lui Barkley si a dus scorul la 4-1. Pe final a venit dubla lui Minamino pentru Red Bull, Batshuayi inscriind si el.