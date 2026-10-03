Veste importantă pentru Real Madrid și Barcelona în lupta pentru puștiul-minune de 47.000.000 de euro

Veste importantă pentru Real Madrid și Barcelona în lupta pentru puștiul-minune de 47.000.000 de euro La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid și Barcelona au obținut prim-planul în cursa cu Liverpool pentru un mijlocaș ofensiv de perspectivă.

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Gilberto Mora (17 ani) ar prefera să ajungă la Real Madrid sau Barcelona în detrimentul unui transfer în Premier League, unde este dorit de Liverpool. 

Gilberto Mora, urmărit de Liverpool de mai multă vreme

„Cormoranii” îl monitorizează pe mijlocașul ofensiv mexican de mai mulți ani, însă se luptă cu cei doi giganți spanioli, care au obținut prim-planul pentru moment. 

Este de așteptat ca Tijuana, clubul la care este legitimat adolescentul, să solicite cel puțin 47 de milioane de euro pentru Mora. 

Un eventual transfer ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în vara viitoare, după cum notează Football Insider, citat de Transfer News Live.  

Gilberto Mora

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Real Madrid și Barcelona, interesate de Mora

Real Madrid și Barcelona îl monitorizează atent pe Gilberto Mora, un mijlocaș ofensiv mexican în vârstă de doar 17 ani.

Adolescentul și-a reînnoit recent contractul cu Club Tijuana din prima ligă a Mexicului. Noul acord este valabil până pe 30 iunie 2029, însă cuprinde o prevedere care îi facilitează lui Mora un transfer în Europa. 

Reprezentanții lui Real Madrid și ai Barcelonei au relații apropiate cu agenții puștiului-minune, după cum informează AS.

Gilberto Mora, senzația fotbalului mexican

La doar 17 ani, Gilberto Mora se poate lăuda cu 13 selecții, un gol și o pasă decisivă pentru naționala Mexicului, alături de care a câștigat Gold Cup.

Mora a bifat, de asemenea, patru apariții la Cupa Mondială din 2026.  

La nivel de club, el a jucat doar pentru Club Tijuana în 62 de meciuri, în care a marcat 15 goluri și a oferit trei pase decisive. 

  • 25.000.000 de euro este cota de piață a lui Gilberto Mora, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. 
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