Veste importantă pentru Real Madrid și Barcelona în lupta pentru puștiul-minune de 47.000.000 de euro

Gilberto Mora (17 ani) ar prefera să ajungă la Real Madrid sau Barcelona în detrimentul unui transfer în Premier League, unde este dorit de Liverpool.

Gilberto Mora, urmărit de Liverpool de mai multă vreme

„Cormoranii” îl monitorizează pe mijlocașul ofensiv mexican de mai mulți ani, însă se luptă cu cei doi giganți spanioli, care au obținut prim-planul pentru moment.

Este de așteptat ca Tijuana, clubul la care este legitimat adolescentul, să solicite cel puțin 47 de milioane de euro pentru Mora.

Un eventual transfer ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în vara viitoare, după cum notează Football Insider, citat de Transfer News Live.