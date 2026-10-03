„Este un dezastru!” Gică Craioveanu, dezlănțuit la adresa lui Andrei Rațiu: „Știam că nu-l vrea, nu e jucător de Barcelona”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Gică Craioveanu, dezlănțuit la adresa lui Andrei Rațiu

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

Deși este cel mai bine cotat jucător al echipei naționale, Andrei Rațiu a avut o prestație mult sub nota obișnuită, Zalewski ducând extrem de multe faze periculoase în flancul apărat de român.

La scurt timp după fluierul final, Gică Craioveanu nu s-a ferit de cuvinte și a transmis că Andrei Rațiu este „un dezastru din punct de vedere tactic”. Mai mult decât atât, „Grande” a transmis că știa, pe surse, faptul că Hansi Flick nu îl dorește pe fundaș la FC Barcelona.

”Nu pot.... E ceva... El este un jucător bun, de la mijloc în sus. E un jucător foarte bun. În zilele lui cele mai bune, un jucător bun. E fundaș, dar eu am spus că nu știe să se apere. El, tactic, este un dezastru.

Rațiu, în Spania este bine văzut că atacă spațiile foarte bine. Uitați-vă la meciurile lui Rayo, apare vârf de atac, extremă. Dă pase decisive.

Din surse sigure eu știam că Hansi Flick nu-l vrea, pentru că nu e un jucător de Barcelona”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit Digi Sport.