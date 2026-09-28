Real Madrid și Barcelona se luptă pentru adolescentul de 25.000.000 de €!

Real Madrid și Barcelona se luptă pentru adolescentul de 25.000.000 de €! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid și Barcelona îl monitorizează atent pe Gilberto Mora, un mijlocaș ofensiv mexican în vârstă de doar 17 ani.

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Real MadridBarcelonala ligaGilberto Mora
Din articol

Adolescentul și-a reînnoit recent contractul cu Club Tijuana din prima ligă a Mexicului. 

Real Madrid și Barcelona, în cursă pentru Gilberto Mora

Noul acord este valabil până pe 30 iunie 2029, însă cuprinde o prevedere care îi facilitează lui Mora un transfer în Europa. 

Reprezentanții lui Real Madrid și ai Barcelonei au relații apropiate cu agenții puștiului-minune, după cum informează AS.

Gilberto Mora

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Gilberto Mora, senzația fotbalului mexican

La doar 17 ani, Gilberto Mora se poate lăuda cu 13 selecții, un gol și o pasă decisivă pentru naționala Mexicului, alături de care a câștigat Gold Cup.

Mora a bifat, de asemenea, patru apariții la Cupa Mondială din 2026.  

La nivel de club, el a jucat doar pentru Club Tijuana în 62 de meciuri, în care a marcat 15 goluri și a oferit trei pase decisive. 

  • 25.000.000 de euro este cota de piață a lui Gilberto Mora, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. 
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