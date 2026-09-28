Real Madrid și Barcelona se luptă pentru adolescentul de 25.000.000 de €!

Adolescentul și-a reînnoit recent contractul cu Club Tijuana din prima ligă a Mexicului.

Real Madrid și Barcelona, în cursă pentru Gilberto Mora

Noul acord este valabil până pe 30 iunie 2029, însă cuprinde o prevedere care îi facilitează lui Mora un transfer în Europa.

Reprezentanții lui Real Madrid și ai Barcelonei au relații apropiate cu agenții puștiului-minune, după cum informează AS.