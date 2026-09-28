Real Madrid și Barcelona se luptă pentru adolescentul de 25.000.000 de €!

Adolescentul și-a reînnoit recent contractul cu Club Tijuana din prima ligă a Mexicului.
Real Madrid și Barcelona, în cursă pentru Gilberto Mora
Noul acord este valabil până pe 30 iunie 2029, însă cuprinde o prevedere care îi facilitează lui Mora un transfer în Europa.
Reprezentanții lui Real Madrid și ai Barcelonei au relații apropiate cu agenții puștiului-minune, după cum informează AS.
Gilberto Mora, senzația fotbalului mexican
La doar 17 ani, Gilberto Mora se poate lăuda cu 13 selecții, un gol și o pasă decisivă pentru naționala Mexicului, alături de care a câștigat Gold Cup.
Mora a bifat, de asemenea, patru apariții la Cupa Mondială din 2026.
La nivel de club, el a jucat doar pentru Club Tijuana în 62 de meciuri, în care a marcat 15 goluri și a oferit trei pase decisive.
- 25.000.000 de euro este cota de piață a lui Gilberto Mora, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.