Preparatorul fizic din staful lui Jorge Sampaoli, argentinianul Pablo Fernandez, l-a lovit cu pumnul în faţă pe atacantul brazilian al lui Flamengo, Pedro, care a depus plângere. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, la vestiare.

El l-a criticat pe atacantul său internaţional brazilian (6 selecţii, 1 gol), Pedro, pentru că a stat pe bancă şi şi-a întrerupt încălzirea înainte de finalul meciului cu Atlético Mineiro, scor 2-1.

Pedro a replicat şi a deplâns lipsa de consideraţie din partea stafului. Atunci preparatorul fizic a cedat, lovindu-l cu pumnul în faţă şi rănindu-l la gură.

Atacantul brazilian a depus o plângere, iar Pablo Fernandez a fost nevoit să meargă la secţia de poliţie din Belo-Horizonte pentru a da explicaţii.

Toţi jucătorii din lot sunt de partea coechipierului lor, unul dintre favoriţii clubului, autor a 96 de goluri în 196 de meciuri în toate competiţiile cu Flamengo. După această controversă, Jorge Sampaoli şi staful său sunt în pericol de a fi demişi.

EX ????⚪️ : Pablo Hernández ???????? #Flamengo préparateur physique de Jorge Sampaoli ???????? a attaqué Pedro à coups de poing (blessures bouche et dents) à cause de l’attitude du joueur que le staff n'aimait pas, PH ???????? a été transféré dans un poste de police#TeamOMpic.twitter.com/5OR1iZSCG8