Barcelona a alcătuit o listă de cinci fundași centrali pentru perioada de transferuri de vară, din care va alege maximum două opțiuni.

Barcelona monitorizează cinci fundași centrali

Conducerea catalanilor a luat această hotărâre în contextul în care Ronald Araujo se confruntă cu o depresie profundă, accentuată și de cartonașul roșu încasat în partida cu Chelsea.

Araujo a fost învoit de la club pentru o perioadă nedeterminată, iar viitorul său în cariera de fotbalist profesionist este incert.

Probleme și cu Andreas Christensen

De asemenea, contractul lui Andreas Christensen urmează să expire în vară. Prin urmare, ca să nu rămână descoperită din vară, conducerea Barcelonei a alcătuit o listă cu cinci stoperi care o pot ajuta.

„Lista scurtă de cinci oameni a Barcelonei a fost confirmată pe plan intern, după ce ei au precizat clar că vor fi disponibili pe piața transferurilor: Josko Gvardiol (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter Milano), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Marc Guehi (Crystal Palace) și Ibrahima Konate (Liverpool).

Ronald Araujo a luat o pauză pentru a-și rezolva problemele psihologice, în timp ce contractul lui Andreas Christensen se încheie în vară”, a notat Transfer News Live, pe X, citând Mundo Deportivo.

