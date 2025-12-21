Barcelona a învins, duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 18-a din La Liga.

Catalanii au marcat primul gol pe Estadio de la Ceramica, din penalty, prin Raphinha, în minutul 12. Gazdele au rămas în zece din minutul 39, când Renato Veiga a fost eliminat direct cu cartonaş roşu de arbitrul Javier Alberola Rojas.

Barcelona a dominat jocul şi în repriza secundă, iar Lamine Yamal (foto) a înscris pentru 2-0, în minutul 63, stabilind astfel scorul final. Potrivit news.ro, victoria o duce pe Barcelona la cota 46 de puncte, lider în La Liga cu patru puncte în faţa Realului.

Villarreal rămâne cu 35 de puncte, pe locul 4, în spatele lui Atletico, care are 37 de puncte. ”Submarinul galben” mai are însă două restanţe de jucat.

Barcelona va reveni în acțiune, pe 3 ianuarie, urmând să întâlnească Espanyol, în La Liga, în derby-ul rundei cu numărul 19.

