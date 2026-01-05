Umilință în campionat, cupă și Conference League, după înfrângerea cu FCSB

După ce în stagiunea trecută, Aberdeen FC a cucerit Scottish Cup, a terminat pe locul al patrulea în campionat și a atins semifinalele Scottish League Cup, 2026 se anunța unul promițător pentru trupa de pe Pittodrie Stadium. Dar a venit eliminarea din play-off-ul Europa League, după 2-2 și 0-3 cu FCSB, iar elevii lui Jimmy Thelin nu și-au mai găsit cadența.



La opt luni după câștigarea primului trofeu după o "secetă" de 11 ani, după o serie de cinci meciuri fără victorie, conducerea a decis despărțirea de managerul suedez, care a declarat că "accept decizia clubului" și "îmi asum partea mea de responsabilitate pentru seria de nereușite". Secundul Christer Persson va părăsi și el echipa, urmând ca rolul de interimar să fie ocupat de Peter Leven.



Este un sezon compromis pentru Aberdeen

În acest moment, Aberdeen ocupă locul al optulea în Scottish Premiership, cu 25 de puncte acumulate în 20 de meciuri jucate, fiind la 19 puncte distanță de liderul Heart of Midlothian. De asemenea, echipa a fost eliminată în sferturile de finală ale Scottish League Cup (0-1 cu Motherwell) și s-a făcut de râs și a acumulat doar două puncte în faza ligii din Conference League (2-3 cu Șahtior Donețk / 0-6 cu AEK Atena / 0-0 cu AEK Larnaca / 1-1 cu Noah / 0-1 cu Strasbourg / 0-3 cu Sparta Praga). "The Dons" vor înfrunta pe Raith Rovers în turul patru al Scottish Cup (18 februarie).



Aberdeen FC este considerat unul dintre cele mai importante cluburi din Scoția, având în palmares patru titluri de campioană (1955, 1980, 1984, 1985), opt Cupe ale Scoției (1947, 1970, 1982, 1983, 1984, 1986, 1990, 2025), șase Cupe ale Ligii (1956, 1977, 1986, 1990, 1996, 2014), dar și Cupa Cupelor (1983) și Supercupa Europei (1983).



Foto - Getty Images

